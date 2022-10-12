Порту разгромил Байер и вышел на второе место в группе ЛЧ

Сегодня, 12 октября, состоялся матч 4-го тура Лиги чемпионов в группе В между «Байером» и «Порту».

Счет в матче открыл бразилец Галено на 6-й минуте встречи, а также дублем отметился форвард сборной Ирана Мехди Тареми.

Отметим, что у «Байера» было достаточно много шансов отличиться, в том числе и 11-метровый на 16-й минуте игры, который не смог реализовать Керем Демирбай. Также после просмотра VAR судья отмени гол немцев на 36-й минуте после игры рукой от Патрика Шика.

«Порту» вышел на второе место в группе и имеет в своем активе 6 очков. «Байер» располагается на четвертом месте с 3 пунктами.

Лига чемпионов. 4-й тур

Группа В

«Байер» – «Порту» – 0:3

Голы: Галено, 6, Тареми, 53, 64