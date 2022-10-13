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Лига Чемпионов
Байер
12.10.2022, FT 0 : 3
Порту
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Лига чемпионов
13 октября 2022, 04:00 | Обновлено 13 октября 2022, 04:15
14
0

Байер – Порту – 0:3. Дубль Тареми с точки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 04:00 | Обновлено 13 октября 2022, 04:15
14
0
Байер – Порту – 0:3. Дубль Тареми с точки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Порту» на выезде разгромил «Байер» со счетом 3:0.

Лига чемпионов. Группа B

4-й тур, 12 октября

Байер (Германия) – Порту (Португалия) – 0:3

Голы: Галено, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен).

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Галено, 6 мин.

ГОЛ! 0:2. Тареми, 53 мин (пен)

ГОЛ! 0:3. Тареми, 64 мин (пен)

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Порту).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Порту).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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Байер Лига чемпионов Порту Мехди Тареми видео голов и обзор Вендерсон Галено
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Источник Sport.ua
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