Лига чемпионов13 октября 2022, 04:00 | Обновлено 13 октября 2022, 04:15
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Байер – Порту – 0:3. Дубль Тареми с точки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
13 октября 2022, 04:00 | Обновлено 13 октября 2022, 04:15
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В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Порту» на выезде разгромил «Байер» со счетом 3:0.
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Лига чемпионов. Группа B
4-й тур, 12 октября
Байер (Германия) – Порту (Португалия) – 0:3
Голы: Галено, 6, Тареми, 53 (пен), 64 (пен).
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Галено, 6 мин.
ГОЛ! 0:2. Тареми, 53 мин (пен)
ГОЛ! 0:3. Тареми, 64 мин (пен)
События матча
64’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Порту).
53’
ГОЛ ! С пенальти забил Мехди Тареми (Порту).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Вендерсон Галено (Порту).
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