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Лига чемпионов
12 октября 2022, 22:05 | Обновлено 12 октября 2022, 22:25
304
0

Барселона – Интер и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов

12 октября 2022, 22:05 | Обновлено 12 октября 2022, 22:25
304
0
Барселона – Интер и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Барселона

12 октября в 22:00 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.

  • Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

🏆 Лига чемпионов

4-й тур, 12 октября

  • 19:45 Атлетико – Брюгге – 0:0
  • 19:45 Наполи – Аякс – 4:2
  • 22:00 Байер – Порту
  • 22:00 Барселона – Интер
  • 22:00 Виктория П – Бавария
  • 22:00 Рейнджерс – Ливерпуль
  • 22:00 Спортинг – Марсель
  • 22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт

Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.

22:00. Барселона Интер

22:00 Байер – Порту

22:00 Виктория П – Бавария

22:00 Рейнджерс – Ливерпуль

22:00 Спортинг – Марсель

22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт

Мультифид (перекличка)

События матча

24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
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Источник Sport.ua
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