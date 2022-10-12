Лига Чемпионов
Лига чемпионов12 октября 2022, 22:05 | Обновлено 12 октября 2022, 22:25
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Барселона – Интер и другие матчи ЛЧ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 октября в 22:00 поединки 3-го тура Лиги чемпионов
12 октября 2022, 22:05 | Обновлено 12 октября 2022, 22:25
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12 октября в 22:00 проходят матчи 4-го тура Лиги чемпионов.
- Все самые яркие моменты матчей доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
🏆 Лига чемпионов
4-й тур, 12 октября
- 19:45 Атлетико – Брюгге – 0:0
- 19:45 Наполи – Аякс – 4:2
- 22:00 Байер – Порту
- 22:00 Барселона – Интер
- 22:00 Виктория П – Бавария
- 22:00 Рейнджерс – Ливерпуль
- 22:00 Спортинг – Марсель
- 22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт
Видеотрансляцию поединков ЛЧ проводит видеосервис MEGOGO.
22:00. Барселона – Интер
22:00 Байер – Порту
22:00 Виктория П – Бавария
22:00 Рейнджерс – Ливерпуль
22:00 Спортинг – Марсель
22:00 Тоттенхэм – Айнтрахт
Мультифид (перекличка)
События матча
24’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Скотт Арфилд (Глазго Рейнджерс).
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