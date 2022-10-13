Три красные карточки на два матча ЛЧ. Тоттенхэм – лидер, Айнтрахт – 4-й
Завершились игры 4-го тура Лиги чемпионов в группе D
12 октября, состоялись матчи 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов в группе D.
Английский «Тоттенхэм» у себя на поле принимал немецкий «Айнтрахт» из Франкфурта. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу лондонцев. Отметим, что за «шпор» забили два лидера команды: Сон Хын Мин (дубль) и Гарри Кейн. К слову, на 60-й минуте игры бразилец Тута был удален с поля, тем самым оставив гостей в меньшинстве.
В параллельном матче встречались «Спортинг» и «Марсель». Французы благодаря двум удалениям в составе португальцев смогли одержать уверенную победу со счетом 2:0 на выезде. Отметим, что второй гол «Марселя» забил звездный чилиец Алексис Санчес.
Сейчас «Тоттенхэм» с 7 очками располагается во главе группы, «Марсель» и «Спортинг» с 6 очками делят второе и третье место, а «Айнтрахт» с 4 очками довольствуется последней позицией.
Лига чемпионов. 4-й тур
Группа D
«Тоттенхэм» – «Айнтрахт» – 3:2
Голы: Сон Хин Мын, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) – Камада, 14, Алиду, 87
Удаление: Тута, 60
«Спортинг» – «Марсель» – 0:2
Голы: Гендузи, 20, Санчес, 30
Удаления: Эсжайю, 19, Педру Гонсалвеш, 60
Full-time at @SpursStadium 🔥— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) October 12, 2022
What a win!!! 🤩 pic.twitter.com/24busSXknV
⏹ FINAL DO JOGO:— Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) October 12, 2022
Derrota dos Leões por 0-2.#SCPOM #UCL #DiaDeSporting pic.twitter.com/cptX8Kz6KK
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