Лига Чемпионов
12.10.2022, FT 3 : 2
Лига чемпионов13 октября 2022, 05:55 | Обновлено 13 октября 2022, 06:15
238
0
Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2. Сон и Кейн. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов
13 октября 2022, 05:55 | Обновлено 13 октября 2022, 06:15
238
0
В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома победил «Айнтрахт» со счетом 3:2.
Лига чемпионов. Группа D
4-й тур, 12 октября
Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 3:2
Голы: Сон Хын Мин, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) – Камада, 14, Алиду, 87.
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1. Камада, 14 мин.
ГОЛ! 1:1. Сон Хын Мин, 19 мин.
ГОЛ! 2:1. Кейн, 28 мин. (пен.)
ГОЛ! 3:1. Сон Хын Мин, 36 мин.
ГОЛ! 3:2. Алиду, 87 мин.
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Фарид Алиду (Айнтрахт Ф).
61’
Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 21:12 10
Главный тренер «Динамо» провел пресс-конференцию перед игрой с «Ренном»
Футбол | 12 октября 2022, 21:56 8
Бельгийцы расписали с испанцами ничью
Футбол | 12.10.2022, 17:11
MMA | 13.10.2022, 02:25
Футбол | 13.10.2022, 02:05
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2022, 00:01 11
11.10.2022, 13:20
12.10.2022, 07:49
11.10.2022, 04:39
11.10.2022, 14:59 5
Другие виды
12.10.2022, 17:27
Футбол