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Лига Чемпионов
Тоттенхэм
12.10.2022, FT 3 : 2
Айнтрахт Ф
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Лига чемпионов
13 октября 2022, 05:55 | Обновлено 13 октября 2022, 06:15
238
0

Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2. Сон и Кейн. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

13 октября 2022, 05:55 | Обновлено 13 октября 2022, 06:15
238
0
Тоттенхэм – Айнтрахт – 3:2. Сон и Кейн. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Тоттенхэм» дома победил «Айнтрахт» со счетом 3:2.

Лига чемпионов. Группа D

4-й тур, 12 октября

Тоттенхэм (Англия) – Айнтрахт (Германия) – 3:2

Голы: Сон Хын Мин, 19, 36, Кейн, 28 (пен.) – Камада, 14, Алиду, 87.

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1. Камада, 14 мин.

ГОЛ! 1:1. Сон Хын Мин, 19 мин.

ГОЛ! 2:1. Кейн, 28 мин. (пен.)

ГОЛ! 3:1. Сон Хын Мин, 36 мин.

ГОЛ! 3:2. Алиду, 87 мин.

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Фарид Алиду (Айнтрахт Ф).
61’
Тута (Айнтрахт Ф) получает красную карточку.
36’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
28’
ГОЛ ! С пенальти забил Харри Кэйн (Тоттенхэм).
20’
ГОЛ ! Мяч забил Сон Хон Мин (Тоттенхэм).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Даити Камада (Айнтрахт Ф).
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Источник Sport.ua
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