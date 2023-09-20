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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:33
417
4

Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов

Свои матчи выиграли фавориты: Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити

20 сентября 2023, 00:12 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:33
417
4
Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

Донецкий Шахтер проиграл в Гамбурге португальскому Порту (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме. Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.

В другом матче группы H Барселона разгромила Антверпен (5:0) и возглавила квартет. Горняки идут на 3-й позиции и через две недели сыграют против Антверпена на выезде.

Свои матчи выиграли другие фавориты турнира – ПСЖ, Манчестер Сити.

20 сентября в борьбу вступят представители еще четырех групп ЛЧ.

🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 19 сентября

  • 19:45. Милан – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
  • 19:45. Янг Бойз – РБ Лейпциг – 1:3
  • 22:00. Барселона – Антверпен – 5:0
  • 22:00. Лацио – Атлетико Мадрид – 1:1
  • 22:00. Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
  • 22:00. ПСЖ – Боруссия Дортмунд – 2:0
  • 22:00. Фейенорд – Селтик – 2:0
  • 22:00. Шахтер – Порту – 1:3

Турнирные таблицы

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Alehandro
На цьому пропоную і завершити груповий етап)
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+3
Vitason
Вот такая картина,без шансов,нашим клубам скоро лига чемпионов будет казаться сказкой, лучше пусть сказкой ,чем вот так будут влетать, никакой борьбы ,все ясно было в самом начале!!
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0
Nordenus
Шахта в топ 3, неплохо!
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0
Umidulla Abdurazzokov
Ничего, очная встреча с Барселоной третье место подправит
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-1
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