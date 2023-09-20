Турнирные таблицы. Шахтер – на 3-й позиции. Итоги 1-го дня Лиги чемпионов
Свои матчи выиграли фавориты: Барселона, ПСЖ, Манчестер Сити
19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
Донецкий Шахтер проиграл в Гамбурге португальскому Порту (1:3). Три гола побывали в воротах Дмитрия Ризныка в первом тайме. Дубль оформил Галено, еще один гол забил Мехди Тареми. У горняков отличился Кевин Келси.
В другом матче группы H Барселона разгромила Антверпен (5:0) и возглавила квартет. Горняки идут на 3-й позиции и через две недели сыграют против Антверпена на выезде.
Свои матчи выиграли другие фавориты турнира – ПСЖ, Манчестер Сити.
20 сентября в борьбу вступят представители еще четырех групп ЛЧ.
🏆 Лига чемпионов. 1-й тур. 19 сентября
- 19:45. Милан – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
- 19:45. Янг Бойз – РБ Лейпциг – 1:3
- 22:00. Барселона – Антверпен – 5:0
- 22:00. Лацио – Атлетико Мадрид – 1:1
- 22:00. Манчестер Сити – Црвена Звезда – 3:1
- 22:00. ПСЖ – Боруссия Дортмунд – 2:0
- 22:00. Фейенорд – Селтик – 2:0
- 22:00. Шахтер – Порту – 1:3
Турнирные таблицы
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