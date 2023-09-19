Дебют Максимова в Днепре-1, Кривбасс уже второй, победы Шахтера и Динамо

Дебют на тренерском мостике днепрян Юрия Максимова не получился удачным: его команда поделила очки с «Колосом». Первый матч во главе «Зари» для Валерия Кривенцова получился еще хуже: поражение от «Металлиста-1925». Действующий чемпион добыл непростую победу над «Оболонью» и продолжает возглавлять турнирную таблицу. Однако в спину «Шахтеру» дышит «Кривбасс», одолевший «Верес». В центральном поединке тура «Динамо» переиграло «Ворсклу».

Дебюты тура

Сразу двое новоиспеченных наставников дебютировали в седьмом туре. Валерий Кривенцов – во главе «Зари», а Юрий Максимов – во главе «Днепра-1». Примечательно, что Кривенцову премьерную встречу в новом качестве пришлось сыграть против своей бывшей команды – «Металлиста-1925».

Первый блин для обоих тренеров получился комом. «Днепр-1» Максимова сумел добыть лишь ничью в матче против «Колоса», а «Заря» Кривенцова и вовсе проиграла.

Возвращение тура

В матче против «Зари» за «Металлист-1925» сыграл Андрей Борячук, с которым харьковский клуб недавно подписал трехлетний контракт. Ранее Борячук уже выступал за «25-ых» - в прошлом сезоне, на правах аренды. Теперь же 27-летний нападающий перешел в харьковский клуб на постоянной основе. И отметил свое возвращение забитым мячом. Причем победным.

Голы тура

Очень красивый гол забил полузащитник «Черноморца» Васильев в ворота «Полесья». На 13-й минуте матча одесситы получили право на штрафной удар метрах в 30-ти от ворот Бойко. Несмотря на «весомое» расстояние, опорник «Черноморца» решился на прямой удар. И был вознагражден за смелость. Мяч по красивой траектории залетел в дальний верхний угол ворот.

А вот полузащитнику «Шахтера» Назарине удалось отличиться с игры дальним ударом. После размашистой атаки Егор получил мяч за пределами штрафной площади, и не мешкая, зарядил по воротам. Мяч был пущен очень сильно, к тому же, был небольшой рикошет от защитника: в общем, отлично проведший матч голкипер «пивоваров» Рыбка не смог в очередной раз выручить свою команду.

Вратари тура

Интересной получилась голкиперская дуэль в матче «Шахтер» - «Оболонь». В воротах «горняков» дебютировал Артур Рудько, в рамке «пивоваров» впервые в этом сезоне появился Александр Рыбка, в свое время защищавший ворота «Шахтера». Интересно, что оба вратаря – воспитанники «Динамо». У Рыбки было очень много работы, и он выполнял ее на «отлично». Рудько в игру вступал намного реже.

В итоге класс побил порядок, хотя голкипер «Оболони» достоин самых лестных эпитетов.

Судья тура

Если бы не эпизод в самом конце поединка «Александрия» - «Минай», то арбитраж Александра Шандора можно было бы считать удовлетворительным. Но то, что произошло уже в компенсированное время, не лезет ни в какие ворота.

Ко времени второго тайма матча Шандор добавил пять минут. Но команды переиграли сверх еще две минуты. На седьмой добавленной минуте арбитр дал возможность хозяевам исполнить угловой удар, во время розыгрыша которого александрийцы забили гол. Но Шандор его не засчитал, секундой ранее отрапортовав об окончании поединка.

Поражение тура

Один из «теневых» лидеров УПЛ – «Рух» - потерпел первое поражение в сезоне. На выезде подопечные Пономарева в конкурентной борьбе уступили ЛНЗ, тем самым лишившись возможности пробиться в лидирующую тройку. А вот черкасские футболисты добыли свою первую домашнюю победу в элитном дивизионе.

Стадион тура

«Днепр-1» вернулся на «Днепр-Арену» спустя почти два года. Первый после длительного перерыва домашний матч на родном стадионе «днепряне» сыграли под руководством нового тренера – Юрия Максимова. Соперник был непростой – «Колос». Несмотря на двойное «новшество», хозяева так и не сумели порадовать победой: боевая ничья.

Прогресс тура

«Кривбасс» уже второй в таблице. Похоже, «мужики» (так называли футболистов «Зари» за каденции наставника Вернидуба) сейчас прочно обосновались в Кривом Рогу, куда перебрался бывший тренер луганчан. Под руководством Юрия Николаевича команда из Днепропетровской области демонстрирует агрессивный и зрелищный футбол. И матч за матчем поднимается в табели о рангах. Она уже вторая. Или пока вторая?

Матч тура

В столице встретились четверная и пятая команды минувшего чемпионата – «Динамо» и «Ворскла». В последнее время поединки между этими соперниками проходили в упорной и зрелищной борьбе. И нынешний матч не стал исключением.

Хотя с точки зрения статистики хозяева заметно превзошли гостей. В частности, полтавчане ни разу не попали в створ ворот «бело-синих», тогда как подопечные Луческу смогли шесть раз пробить в створ ворот соперника.

Киевляне открыли счет уже в дебюте встречи – усилиями Волошина. А закрыли его под занавес матча – отличился вышедший на замену Бенито.

Капитан тура

Бессменным капитаном «Динамо» в последние годы был Сидорчук. Однако полузащитник недавно покинул киевскую команду – перешел в бельгийский «Вестерло». На игру против «Ворсклы» столичный коллектив с капитанской повязкой вывел Буяльский. Виталий очень старался на поле, и был близок к тому, чтобы отличиться, но не удалось. Однако игру против ворсклян новый капитан «Динамо» точно может занести себе в актив.

Символическая сборная тура

Рыбка – Конопля, Черноморец, Бескоровайный, Дибанго - Назарина, Васильев - Дмитренко, Н.Волошин, Гуцуляк – Салабай.