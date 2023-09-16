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Украина. Премьер лига
16 сентября 2023, 21:32 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:47
3254
9

ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

На поле не обошлось без потасовки

16 сентября 2023, 21:32 | Обновлено 16 сентября 2023, 22:47
3254
9
ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
screenshot

В субботу, 16 сентября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли местная «Александрия» и «Минай» из Закарпатской области.

На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

После завершения матча тренерский штаб «Александрия» и футболисты высказали претензии арбитру.

Видео момента

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Александрия» – «Минай» – 1:1

Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)

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чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Минай Александрия - Минай Александр Шандор
Источник Sport.ua
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Комментарии 9
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Gargantua
бред. 
после свистка просто игроки Миная остановились а игрок Александрии нехотя пнул мячик в створ ворот.
если бы не было свистка, там никакой остроты не было.
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+4
Burevestnik
претензія до судді одна: 
додано до 2-го тайму 5 хвилин,
замін після 90-ої хвилини не було,
чому грали більше п'яти хвилин?
чекав голу в ворота в ворота Сашки,
а вийшло навпаки?   
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0
avk2307
Яка тут зрада. Все по правилам. Олександр що ви видумали. Зради  немає. Є гра. Є рішення, а зради немає
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0
Alexander Киев
Орки із дінама і тут зраду знайдуть   
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-4
avk2307
Ждем решение от КДк , что гол можно было и засчитать. Ну а как еще ?
Если Судакову надо было красную, но не дали, то и гол можно засчитать было, но уже время ушло...
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-4
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