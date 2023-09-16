ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии
На поле не обошлось без потасовки
В субботу, 16 сентября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли местная «Александрия» и «Минай» из Закарпатской области.
На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.
Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.
После завершения матча тренерский штаб «Александрия» и футболисты высказали претензии арбитру.
Украинская Премьер-лига. 7 тур.
«Александрия» – «Минай» – 1:1
Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)
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после свистка просто игроки Миная остановились а игрок Александрии нехотя пнул мячик в створ ворот.
если бы не было свистка, там никакой остроты не было.
додано до 2-го тайму 5 хвилин,
замін після 90-ої хвилини не було,
чому грали більше п'яти хвилин?
чекав голу в ворота в ворота Сашки,
а вийшло навпаки?
Если Судакову надо было красную, но не дали, то и гол можно засчитать было, но уже время ушло...