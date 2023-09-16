ВИДЕО. Судья дал финальный свисток за мгновение до гола Александрии

В субботу, 16 сентября, в Александрии на поле стадиона «Ника» состоялся матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли местная «Александрия» и «Минай» из Закарпатской области.

На последних секундах игры судья Александр Шандор оборвал голевую атаку александрийцев после углового при счете 1:1.

Шандор сначала добавил 5 минут к основному времени, но «Александрия» подавала угловой на седьмой компенсированной. Во время розыгрыша углового был забит мяч после сброса с дальней штанги, но судья дал свисток на мгновение раньше.

После завершения матча тренерский штаб «Александрия» и футболисты высказали претензии арбитру.

Видео момента

Украинская Премьер-лига. 7 тур.

«Александрия» – «Минай» – 1:1

Кулаковский (74, пенальти) – Гуничев (61)