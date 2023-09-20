ПСЖ не оставил шансов Боруссии Дортмунд, Мбаппе снова забил
Чемпионы Франции начали Лигу чемпионов с победы
Центральным матчем первого игрового тура Лиги чемпионов был поединок Париже между «ПСЖ» и «Боруссией» Дортмунд. Равной борьбы не получилось: чемпионы Франции были заметно сильнее команды Эдина Терзича и одержали уверенную победу 2:0.
На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе. Он забивает во всех матчах сезона за «ПСЖ», суммарно на его счету 8 голов в 5 матчах.
Группа F. Первый тур
«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд – 2:0
Голы: 1:0 – 49, пенальти Мбаппе, 2:0 – 58 Хакими.
«ПСЖ» – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 88), Угарте, Витинья (Ли Кан Ин, 80), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 80).
«Боруссия» Д – Кобель, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Вольф (Бенсебайни, 78), Забитцер (Нмеча, 14), Джан (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Ройс, 62), Мален (Фюллькруг, 62), Адейеми.
Предупреждения: Шлоттербек (66), Джан (67), Рюэрсон (89)
Ранее в группе F «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом».
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