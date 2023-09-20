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Лига Чемпионов
ПСЖ
19.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 00:01 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:14
220
0

ПСЖ не оставил шансов Боруссии Дортмунд, Мбаппе снова забил

Чемпионы Франции начали Лигу чемпионов с победы

20 сентября 2023, 00:01 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:14
220
0
ПСЖ не оставил шансов Боруссии Дортмунд, Мбаппе снова забил
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральным матчем первого игрового тура Лиги чемпионов был поединок Париже между «ПСЖ» и «Боруссией» Дортмунд. Равной борьбы не получилось: чемпионы Франции были заметно сильнее команды Эдина Терзича и одержали уверенную победу 2:0.

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе. Он забивает во всех матчах сезона за «ПСЖ», суммарно на его счету 8 голов в 5 матчах.

Группа F. Первый тур

«ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд – 2:0
Голы: 1:0 – 49, пенальти Мбаппе, 2:0 – 58 Хакими.

«ПСЖ» – Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Шкриньяр, Эрнандес (Данилу Перейра, 88), Угарте, Витинья (Ли Кан Ин, 80), Заир-Эмери, Дембеле, Мбаппе, Коло-Муани (Гонсалу Рамуш, 80).

«Боруссия» Д – Кобель, Хуммельс, Зюле, Шлоттербек, Рюэрсон, Вольф (Бенсебайни, 78), Забитцер (Нмеча, 14), Джан (Байно-Гиттенс, 76), Брандт (Ройс, 62), Мален (Фюллькруг, 62), Адейеми.

Предупреждения: Шлоттербек (66), Джан (67), Рюэрсон (89)

Ранее в группе F «Милан» сыграл вничью 0:0 с «Ньюкаслом».

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Источник Sport.ua
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