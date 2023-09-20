ТЕРЗИЧ: «Часто теряли мяч. В первом тайме нам не хватило смелости с ПСЖ»

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24. В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич после игры отметил:

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще выходить со своих позиций.

После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперед и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч».

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