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Лига Чемпионов
ПСЖ
19.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Боруссия Д
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Лига чемпионов
20 сентября 2023, 06:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 07:06
226
0

ТЕРЗИЧ: «Часто теряли мяч. В первом тайме нам не хватило смелости с ПСЖ»

Главный тренер «Боруссии» Д дал комментарий к поражению в Лиге чемпионов

20 сентября 2023, 06:57 | Обновлено 20 сентября 2023, 07:06
226
0
ТЕРЗИЧ: «Часто теряли мяч. В первом тайме нам не хватило смелости с ПСЖ»
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24. В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Главный тренер «Боруссии» Д Эдин Терзич после игры отметил:

«Можно однозначно сказать, что в первом тайме нам не хватило смелости. Мы хотели быть острее, больше атаковать, чаще выходить со своих позиций.

После перерыва мы увидели, что бывает, если ты продвигаешься на три-пять метров вперед и доверяешься игроку, который тебя страхует. К сожалению, в первом тайме мы слишком часто теряли мяч».

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д Эдин Терзич
Источник УЕФА
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