19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция