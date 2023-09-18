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Лига Чемпионов
ПСЖ
19.09.2023 22:00 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 23:28 |
44
0

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

18 сентября 2023, 23:28 |
44
0
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.

Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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ПСЖ Боруссия Дортмунд ПСЖ - Боруссия Д Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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