19.09.2023 22:00 - : -
Лига чемпионов18 сентября 2023, 23:28 |
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ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву
18 сентября 2023, 23:28 |
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19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «ПСЖ» и «Боруссия» Дортмунд.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Парк-де-Пренс» в Париже.
Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Видеотрансляцию матча можно будет посмотреть на MEGOGO.
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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