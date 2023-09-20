Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Лига Чемпионов
ПСЖ
19.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Боруссия Д
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
20 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:17
101
0

ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

20 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:17
101
0
ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.

В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).

На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

ПСЖ (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0

Голы: Мбаппе, 49 (пен), Хакими, 58

Видео голов и обзор матча

События матча

58’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
По теме:
Лацио – Атлетико – 1:1. Гол вратаря на 90+5 мин. Видео голов и обзор матча
КОШТИНЬЯ: «Шахтер хорошо сражался и даже сумел забить отличный гол»
Ман Сити – Црвена Звезда – 3:1. Дубль Альвареса. Видео голов и обзор матча
Боруссия Дортмунд Килиан Мбаппе ПСЖ видео голов и обзор Ашраф Хакими Лига чемпионов ПСЖ - Боруссия Д
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Бокс | 19 сентября 2023, 13:59 3
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался
Льюис назвал самого сильного панчера, против которого дрался

Леннокс уверен, что это был Шеннон Бриггс

КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»
Футбол | 20 сентября 2023, 01:59 0
КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»
КОНСЕЙСАУ: «Мы начали путь к достижению своей цели – выходу в 1/8 финала»

Главный тренер «Порту» прокомментировал победу над «Шахтером» в ЛЧ

Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Футбол | 19.09.2023, 07:15
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Шахтер – Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Футбол | 19.09.2023, 20:50
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Стали известны составы на матч ЛЧ между Шахтером и Порту
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Футбол | 19.09.2023, 15:59
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Юношеская Лига УЕФА. Шахтер начал турнир с разгромного поражения
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
Турнирная таблица УПЛ. Шахтер укрепил лидерство, Кривбасс – на 2-м месте
18.09.2023, 20:55 33
Футбол
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
«Цыганков – Месси при Гвардиоле, Довбик – топ». Фаны Жироны – про украинцев
19.09.2023, 07:20 24
Футбол
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
Цыганков оформил гол, Довбик – ассист. Жирона поднялась в топ-3
19.09.2023, 00:05 6
Футбол
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
ВИДЕО. Цыганков оформил классный гол в матче Ла Лиги, у Довбика ассист
18.09.2023, 22:26 37
Футбол
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
Джон ФЬЮРИ: «Лишь один боец, кроме Тайсона, осмелится драться с Уайлдером»
18.09.2023, 14:51
Бокс
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
Стали известны все участники плей-офф финала Кубка Дэвиса 2023
18.09.2023, 00:50
Теннис
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис на Бриллиантовой лиге побил мировой рекорд в прыжках с шестом
18.09.2023, 02:15 11
Другие виды
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
Почти без сопротивления. Динамо уверенно переиграло Ворсклу
18.09.2023, 19:00 66
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем