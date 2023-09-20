19.09.2023 22:00 – FT 2 : 0
Лига чемпионов20 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:17
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ПСЖ – Боруссия Д – 2:0. Как забил Мбаппе. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов
20 сентября 2023, 02:21 | Обновлено 20 сентября 2023, 03:17
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19 сентября состоялись матчи стартового тура Лиги чемпионов 2023/24.
В матче 1-го тура «ПСЖ» обыграл «Боруссию» Дортмунд (2:0).
На 49-й минуте с пенальти счет открыл Килиан Мбаппе, затем Ашраф Хакими удвоил перевес хозяев поля.
Читайте также:ПСЖ не оставил шансов Боруссии Дортмунд, Мбаппе снова забил
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
ПСЖ (Франция) – Боруссия Дортмунд (Германия) – 2:0
Голы: Мбаппе, 49 (пен), Хакими, 58
Видео голов и обзор матча
События матча
58’
ГОЛ ! Мяч забил Ашраф Хакими (ПСЖ).
49’
ГОЛ ! С пенальти забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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