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ПСЖ
19.09.2023 22:00 - : -
Боруссия Д
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Лига чемпионов
17 сентября 2023, 14:06 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:22
63
0

ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 сентября в 22:00 по Киеву

17 сентября 2023, 14:06 | Обновлено 17 сентября 2023, 14:22
63
0
ПСЖ – Боруссия Дортмунд. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября на «Парк-де-Пренс» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «ПСЖ» встретится с «Боруссией» (Дортмунд). Старт поединка намечен на 22:00 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда поддерживается на максимально высоком, то есть очень дорогом, уровне, не для того, чтобы штамповать победы на внутренней арене. И примечательно, что новый наставник, Луис Энрике, начал на новом месте с пары ничьих, с Лорьяном и Тулузой. Но все понимают, что, скорее всего, никуда титул в Лиге 1 не денется. Десятки и сотни миллионов расходовались инвесторами из Катара для того, чтобы добиться успеха в Лиге чемпионов. И, кстати, подстегнуть должен триумф Манчестер Сити в прошлом сезоне - клуб ведь тоже принадлежит ближневосточным богачам. Сейчас, к слову, выход в плей-офф отнюдь не гарантирован, в соперниках, помимо немцев, еще и Ньюкасл с Миланом. Далеко не факт, что Мбаппе и компания в таком квартете относятся к паре фаворитов - тем важнее будет нынешний успех.

Боруссия (Дортмунд)

Клуб сделал в мае то, что можно будет потом называть примером футбольного самоубийства. Для того, чтобы заполучить серебряную салатницу, оставалось в последнем туре выиграть дома у Майнца, лишенного турнирной мотивации - но все закончилось локальной трагедией в виде 2:2. Более того, летом ушли еще и Беллингем с Геррейру. Похоже, тот пик черно-желтые в обновленном составе повторить не смогут. И голов маловато - в основном отличается Дониэл Мален, - и, соответственно, уже хватало потерь очков. А сейчас еще и подопечные Эдина Терзича попали в непростую группу, где они должны противостоять не только французскому гранду, но и итальянцам, в прошлом сезоне остановившимся в полуфинале, и англичанам, мотивированным долгожданным возвращением на евроарену.

Статистика личных встреч

В 2010-м году стороны сыграли впервые, в Лиге Европы, и обменялись ничьими. Через 10 лет они пересекались в 1/8 финала Лиги чемпионов, и после 1:2 в Дортмунде французский гранд оформил достаточные для общего успеха 2:0 дома.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят в нынешних немцев. Ждем тут и мы победы Мбаппе и компании (коэффициент - 1,69).

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Источник Sport.ua
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