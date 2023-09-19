Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
«Россонери» не реализовали свое преимущество
Группу F Лиги чемпионов еще после жеребьевки по праву окрестили «группой смерти». Борьба в квартете стартовала на «Сан-Сиро» матчем «Милана» против «Ньюкасла».
Команда Стефано Пиоли после унизительного поражения 1:5 в дерби от «Интера» была очень мотивированной реабилитироваться перед своими фанатами, и владела огромным игровым преимуществом, особенно в первом тайме.
Однако распечатать ворота «Сорок» «Милан» так и не сумел. Нулевая ничья, которой англичане должны быть рады гораздо больше хозяев.
«Милан» – «Ньюкасл» – 0:0
«Милан» – Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тшау, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.
«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс 90+1).
Предупреждения: Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83).
Также в группе F сегодня состоится матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. Он начнется в 22:00 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Виктор и Артем сыграли существенную роль в победе команды над «Гранадой» в Ла Лиге
Француз Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне