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Лига Чемпионов
Милан
19.09.2023 19:45 – FT 0 : 0
Ньюкасл
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:17
364
0

Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом

«Россонери» не реализовали свое преимущество

19 сентября 2023, 21:49 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:17
364
0
Нули на Сан-Сиро. Ньюкасл выстоял в матче с Миланом
Getty Images/Global Images Ukraine

Группу F Лиги чемпионов еще после жеребьевки по праву окрестили «группой смерти». Борьба в квартете стартовала на «Сан-Сиро» матчем «Милана» против «Ньюкасла».

Команда Стефано Пиоли после унизительного поражения 1:5 в дерби от «Интера» была очень мотивированной реабилитироваться перед своими фанатами, и владела огромным игровым преимуществом, особенно в первом тайме.

Однако распечатать ворота «Сорок» «Милан» так и не сумел. Нулевая ничья, которой англичане должны быть рады гораздо больше хозяев.

«Милан» – «Ньюкасл» – 0:0

«Милан» – Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тшау, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.

«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс 90+1).

Предупреждения: Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83).

Также в группе F сегодня состоится матч «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд. Он начнется в 22:00 по Киеву.

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Источник Sport.ua
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