19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «Милан» и «Ньюкасл».

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Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция