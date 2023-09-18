Лига чемпионов18 сентября 2023, 23:11 |
51
0
Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 19 сентября в 19:45 по Киеву
18 сентября 2023, 23:11 |
51
0
19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «Милан» и «Ньюкасл».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua
Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.
Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 18 сентября 2023, 22:26 36
Великолепный дальний удар
Футбол | 18 сентября 2023, 22:45 1
Главный тренер «Шахтера» ответил на вопросы перед матчем Лиги чемпионов
Футбол | 18.09.2023, 19:00
Футбол | 18.09.2023, 18:58
Футбол | 18.09.2023, 10:31
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.09.2023, 21:59 5
17.09.2023, 08:23 4
17.09.2023, 16:17 2
17.09.2023, 19:19 10
17.09.2023, 06:10
17.09.2023, 20:42 22
18.09.2023, 17:29 1
17.09.2023, 00:32