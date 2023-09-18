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Лига Чемпионов
Милан
19.09.2023 19:45 - : -
Ньюкасл
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Лига чемпионов
18 сентября 2023, 23:11 |
51
0

Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 сентября в 19:45 по Киеву

18 сентября 2023, 23:11 |
51
0
Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

19 сентября состоится матч 1-го тура Лиги чемпионов в группе F между клубами «Милан» и «Ньюкасл».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live Telegram Sport.ua

Поединок пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане.

Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Милан – Ньюкасл. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Милан Ньюкасл Лига чемпионов смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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