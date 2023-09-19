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Лига Чемпионов
Янг Бойз
19.09.2023 19:45 – FT 1 : 3
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 21:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:45
349
1

Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ

Француз Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне

19 сентября 2023, 21:40 | Обновлено 19 сентября 2023, 21:45
349
1
Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 сентября состоялся матч Лиги чемпионов между швейцарским Янг Бойз и немецким РБ Лейпциг.

Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне ЛЧ 2023/24, если не учитывать матчи предварительных раундов. Центральный защитник отметился голом за «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча.

Хозяева сравняли счет усилиями Элиа Мешака, но после перерыва немецкая команда вырвала победу благодаря голу Ксавера Шлагера. Финальную точку в конце матча поставил словенец Беньямин Шешко.

Получился удачный старт для немцев – зафиксирована гостевая победа РБ Лейпциг в Швейцарии со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3

Голы: Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 74, Шешко, 90+2

Фотогалерея матча

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Лига чемпионов РБ Лейпциг Янг Бойз Мохамед Симакан Беньямин Шешко
Источник Sport.ua
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Summertime
Явно лучше чем 1:4 от Шахтёра и 0:7 на Этихаде.
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