Удачный старт немецкой команды. РБ Лейпциг выиграл у Янг Бойз в ЛЧ
Француз Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне
Вечером 19 сентября состоялся матч Лиги чемпионов между швейцарским Янг Бойз и немецким РБ Лейпциг.
Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне ЛЧ 2023/24, если не учитывать матчи предварительных раундов. Центральный защитник отметился голом за «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча.
Хозяева сравняли счет усилиями Элиа Мешака, но после перерыва немецкая команда вырвала победу благодаря голу Ксавера Шлагера. Финальную точку в конце матча поставил словенец Беньямин Шешко.
Получился удачный старт для немцев – зафиксирована гостевая победа РБ Лейпциг в Швейцарии со счетом 3:1.
Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября
Янг Бойз (Швейцария) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3
Голы: Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 74, Шешко, 90+2
Фотогалерея матча
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