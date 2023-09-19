Вечером 19 сентября состоялся матч Лиги чемпионов между швейцарским Янг Бойз и немецким РБ Лейпциг.

Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне ЛЧ 2023/24, если не учитывать матчи предварительных раундов. Центральный защитник отметился голом за «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча.

Хозяева сравняли счет усилиями Элиа Мешака, но после перерыва немецкая команда вырвала победу благодаря голу Ксавера Шлагера. Финальную точку в конце матча поставил словенец Беньямин Шешко.

Получился удачный старт для немцев – зафиксирована гостевая победа РБ Лейпциг в Швейцарии со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3

Голы: Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 74, Шешко, 90+2

Видеообзор матча