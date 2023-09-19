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Лига Чемпионов
Янг Бойз
19.09.2023 19:45 – FT 1 : 3
РБ Лейпциг
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:59
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0

Янг Бойз – РБ Лейпциг – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Лиги чемпионов

19 сентября 2023, 23:42 | Обновлено 19 сентября 2023, 23:59
103
0
Янг Бойз – РБ Лейпциг – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 19 сентября состоялся матч Лиги чемпионов между швейцарским Янг Бойз и немецким РБ Лейпциг.

Французский защитник Мохамед Симакан стал автором первого гола в новом сезоне ЛЧ 2023/24, если не учитывать матчи предварительных раундов. Центральный защитник отметился голом за «РБ Лейпциг» на 3-й минуте матча.

Хозяева сравняли счет усилиями Элиа Мешака, но после перерыва немецкая команда вырвала победу благодаря голу Ксавера Шлагера. Финальную точку в конце матча поставил словенец Беньямин Шешко.

Получился удачный старт для немцев – зафиксирована гостевая победа РБ Лейпциг в Швейцарии со счетом 3:1.

Лига чемпионов. 1-й тур, 19 сентября

Янг Бойз (Швейцария) – РБ Лейпциг (Германия) – 1:3

Голы: Мешак, 33 – Симакан, 3, Шлагер, 74, Шешко, 90+2

Видеообзор матча

События матча

90’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Беньямин Шешко (РБ Лейпциг).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Ксавер Шлагер (РБ Лейпциг).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Элия Мешак (Янг Бойз).
3’
ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Симакан (РБ Лейпциг).
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Янг Бойз РБ Лейпциг видео голов и обзор Лига чемпионов Беньямин Шешко Мохамед Симакан
Источник Sport.ua
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