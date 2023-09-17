19 сентября на «Сан-Сиро» пройдет матч 1-го тура Лиги чемпионов, в котором «Милан» встретится с «Ньюкаслом». Старт поединка намечен на 22:45 по киевскому времени.

Милан

Команда в позапрошлом сезоне вернулась в главный еврокубок после очень долгой паузы - но тогда все закончилось 4-м местом в лигочемпионовской группе. Но при этом она смогла все компенсировать, взяв долгожданное скудетто. А вот в 2022/2023 все чуть ли не перевернулось на 180 градусов. Они не смогли сохранить лидерство в Кальчо, более того, только серьезное наказание Ювентуса позволило сохранить хотя бы место в квартете. Зато в Лиге чемпионов красно-черные выстрелили, дойдя до полуфинала главного турнира Старого Света (правда, там в итоге проиграли по делу соседу и врагу, Интеру). Стефано Пиоли в итоге сохранил пост, а вот состав серьезно изменился. И новый вариант начинал мощно, с серии побед - посмотрим, как получится в еврокубке. Особенно после нового унижения от соседей, дерби в пятницу закончилось 1:5.

Ньюкасл

Клуб пропустил в Лиге чемпионов порядка двух десятилетий. Более того, легендарный коллектив и в Чемпионшип вылетал. И мог это повторить в позапрошлом сезоне, уже после смены наставника. Но финансовые возможности инвесторов из Саудовской Аравии (мощный контраст с жадным Эшли) в сочетании с талантами, приведенными ими на тренерский пост Эдди Хау, позволили уже прошлый сезон провести солидно. Черно-белые все время держались в квартете лучших, и в итоге довольно уверенно закончили на 4-й позиции АПЛ. Как раз под долгожданный выход в Лигу Чемпионов летом звали новичков, и, по иронии, самым дорогим стал Тонали, что был выкуплен за 70 миллионов как раз у Милана. Сандро забил в стартовом туре, а его новая команда разгромила Астон Виллу. Но потом были осечки, показавшие, что сезон будет непростым.

Статистика личных встреч

Впервые эти команды сыграют друг с другом.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают совсем небольшое преимущество итальянцам, что играют дома. Но все только начинается - ждем тотал меньше 3,0 голов (коэффициент - 1,65).