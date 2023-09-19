ВИДЕО. Милан – Ньюкасл – 0:0. Сороки выстояли на Сан-Сиро. Обзор матча
Обзор матча первого тура Лиги чемпионов
Сегодня, 19 сентября «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома не сумел обыграть «Ньюкасл» – ничья 0:0.
«Милан» – «Ньюкасл» – 0:0
«Милан» – Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тшау, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.
«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс 90+1).
Предупреждения: Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83).
Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
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