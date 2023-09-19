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Лига Чемпионов
Милан
19.09.2023 19:45 – FT 0 : 0
Ньюкасл
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Лига чемпионов
19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:25
95
0

ВИДЕО. Милан – Ньюкасл – 0:0. Сороки выстояли на Сан-Сиро. Обзор матча

Обзор матча первого тура Лиги чемпионов

19 сентября 2023, 23:28 | Обновлено 20 сентября 2023, 00:25
95
0
ВИДЕО. Милан – Ньюкасл – 0:0. Сороки выстояли на Сан-Сиро. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Сегодня, 19 сентября «Милан» в первом туре Лиги чемпионов дома не сумел обыграть «Ньюкасл» – ничья 0:0.

«Милан» – «Ньюкасл» – 0:0

«Милан» – Меньян (Спортьелло, 81), Калабрия (Флоренци, 46), Томори, Тшау, Эрнандес, Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 72), Побега (Рейндерс, 61), Рафаэл Леау, Чуквуэзе (Пулишич, 61), Жиру.

«Ньюкасл» – Поуп, Триппьер, Шер, Ботман, Берн, Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Тонали (Андерсон, 72), Мерфи (Уилсон, 63), Гордон (Альмирон, 63), Исак (Барнс 90+1).

Предупреждения: Калабрия (40), Шер (49), Муса (82), Жиру (83).

Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:

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Источник Sport.ua
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