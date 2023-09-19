Впереди Ньюкасл. Милану нужно сделать выводы из разгрома в дерби

Дождь во втором тайме на «Сан-Сиро» стал идеальным символом разгромного поражения «Милана» в матче с «Интером».

Главный тренер команды Стефано Пиоли пообещал, что эта игра будет отличаться от предыдущих дерби. «Милан» проиграл четыре матча подряд, не забив ни разу, в тех поединках он плохо начинал, рано пропускал и был тактически переигран контратакующим «Интером» со схемой 3-5-2.

С точки зрения результата субботний вечер мало что изменил. Выиграв со счетом 5:1, «Интер» впервые одержал пять побед подряд над соседями и одержал самую крупную победу в Дерби делла Мадоннина с 2001 года.

Как и в январе и мае этого года в Суперкубке Италии и первом матче полуфинала Лиги чемпионов, «Милан» пропускал в течение пяти стартовых минут, и снова не справился с левым защитником «Интера» Федерико Димарко. Для Пиоли это 12-е поражение в противостоянии с Симоне Индзаги – больше он потерпел только от Массимилиано Аллегри (14).

Бывший центральный защитник «Интера» Андреа Раноккья в 2015 году сказал, что «в дерби не играют, их выигрывают». В прошлом сезоне Пиоли упорно использовал в дерби четверку защитников, в результате чего «Милан» был постоянно перегружен латералями «Интера» – Димарко и Дензелом Дюмфрисом. В этом сезоне «Милан» пытается изменить свой стиль – Пиоли хочет добиться большего «баланса» – меньше полагаться на Рафаэла Леау и контратаки. Но в субботу их атакующий план подошел «Интеру», формальному хозяину поля.

«Милан» против «Интера» при Пиоли:

«Мы хотим видеть билд-ап, в котором участвуют Майк (Меньян, вратарь «Милана», – прим.) плюс пять полевых игроков», – сказал Пиоли после победы 2:1 над «Ромой» в предыдущем матче «Милана» по другую сторону сентябрьского перерыва на матчи сборных. «Затем, будь то четыре плюс один, три плюс два или два плюс три... к этому времени ребята уже умеют читать пространство и знают, как выстраиваются соперники. Мы уделили немного больше внимания Давиде Калабрии как инвертированному фулл-беку».

Пиоли объяснял, как правый защитник Калабрия выдвигается в центр поля, когда «Милан» превращает свою схему 4-3-3 в 3-2-5. Калабрия расположился рядом с полузащитником Раде Круничем, а 8-й номер Рубен Лофтус-Чик и 10-й номер Тиджани Рейндерс выдвинулись вперед, чтобы поддержать Леау (левый вингер), Оливье Жиру (9-й номер) и Кристиана Пулишича (правый вингер).

В ходе подготовки к дерби «Милан» получил достаточную практику атак против защитных пятерок, обыграв «Торино» (4:1), а затем «Рому», которые играли по схемах 3-4-3 и 3-5-2 соответственно.

Однако Пиоли признал качество «Интера» перед матчем. «Интер» – единственная команда, которая смогла противостоять «Манчестер Сити», – сказал он. «Они не сильно изменили свой стиль игры в первых матчах и постараются поставить нас в трудное положение».

В реальности же «Милан» сам поставил себя в трудное положение. Симон Кьер, 34-летний центральный защитник, обладающий опытом, лидерскими качествами и высоким ростом (190 см), но не обладающий атлетизмом и скоростью, вышел на подмену дисквалифицированному Фикайо Томори. Кьер и его партнер Малик Тшау постоянно оказывались два на два против Лаутаро Мартинеса и Маркуса Тюрама, чего было недостаточно, учитывая темп и качество игры «Интера».

С самого начала матча «Милан» атаковал с Калабрией в зоне инсайда, как и в других матчах этого сезона.

Здесь, при ударе от ворот, он продвигается вперед, чтобы принять мяч от левого защитника Тео Эрнандеса:

При уверенном владении мячом это означало, что Лофтус-Чик мог свободно перемещаться по правому флангу, а Калабрия прижимал полузащиту «Интера» к центру. Согласно задумке, Пулишич мог атаковать Димарко один на один. Эрнандес должен был подстраиваться, образовав «три плюс два», и при такой расстановке соперника «Интер» мог бы сыграть в персональный прессинг в своей в схеме 5-3-2:

Эрнандес смело продвигает мяч вперед, но делает это рискованно.

Он теряет мяч в начале второй голевой атаки «Интера» в конце первого тайма, пытаясь сделать разрезающую передачу на Жиру, когда у него есть четыре других реальных и более безопасных варианта:

«Интер» получает мяч и сразу переходит в атаку. Генрих Мхитарян отдает пас вперед на Мартинеса, который выманивает на себя Кьера. Затем аргентинец запускает Дюмфриса по флангу, за спину Эрнандесу:

Отсюда ранний пас нидерландца на Тюрама оказывается неточным, но это была одна из многочисленных ситуаций «два в два», созданных «Интером» в течение матча.

И в отличие от «Интера», «Милан» просто не смог достаточно быстро восстановить нужную структуру расположения своих игроков на поле.

Здесь Тюрам пробрасывает мяч в центр мимо Тшау, и, хотя «Милан» имеет численное превосходство в штрафной (шесть игроков против четырех), защита не справляется, и французский нападающий наносит точный удар по воротам:

Удар получился просто феноменальным – в дальний верхний угол, но это не та игровая ситуация, при которой «Интер» сам пропустил бы гол в свои ворота.

Аналогичный переход происходит в начале второго тайма, когда Эрнандес идет с помощью дриблинга через центр поля, но теряет мяч в результате отбора Дюмфриса:

Калабрия оказывается ближе всех к мячу и вынужден прессинговать, но «Интер» быстро продвигает мяч вперед, обойдя его. Мартинес запускает Димарко за спину Пулишичу...

...и его навес должен был быть лучше. В штрафной «Милана» только два центральных защитника против трех нападающих «Интера», но Димарко навешивает недостаточно сильно, и Кьер выбивает мяч головой.

В атакующей формации «Милана» были и сильные стороны – она давала Эрнандесу возможность играть проникающими передачами, что способствовало созданию голевых моментов как в первом, так и во втором таймах. Именно его проникающая передача на Жиру с середины поля создала гол «Милана» на истечении часа игры, и он же, вероятно, должен был сравнять счет в первом тайме незадолго до того, как «Интер» забил второй гол.

Эрнандес делает вертикальную передачу вперед и находит Жиру, а затем двигается навстречу ему, чтобы получить ответную передачу от нападающего:

Эрнандес проникает в штрафную, но с угла вратарской бьет мимо:

Как бы плохо они ни начали, миланцы контролировали среднюю треть матча, и второй гол «Интера» состоялся вопреки тому, что происходило на поле.

В то же время, когда «Интер» ведет в счете 1:0, его схема игры вторым номером на контратаках работает еще лучше.

«Интер» обеспечил себе победу, забив еще один гол в контратаке и сделав счет 3:1 за 20 минут до конца.

«Милан» продолжал выходить из обороны в той же структуре, поэтому «Интер» по-прежнему использовал персональный прессинг. На этот раз Эрнандес (желтый круг) расположился в центре поля. Вратарь Меньян, не имея других вариантов для передачи, отдает длинный пас на Леау:

Тот выигрывает верховую борьбу, но «Интер» выигрывает подбор. На этот раз они вскрывают контрпрессинг «Милана» двумя передачами: вышедший на замену Давиде Фраттези запускает Хакана Чалханоглу по правому флангу:

Тот делает длинный перевод на противоположный фланг на Мартинеса, который прорывается в центр и отдает пас на Мхитаряна, и армянин забивает третий мяч. И снова у «Милана» есть достаточное количество игроков сзади, но нет организации и структуры:

«Милан» больше владел мячом (60% против 40%), но нанес меньше ударов (9 против 14; 2 против 7 в створ ворот) и создал меньше больших моментов (2 против 4). Они владели мячом, но постоянно теряли контроль над игрой.

Оглядываясь назад, можно сказать, что игра в три защитника была бы не только более безопасной, но и более прагматичной, по крайней мере, для помощи Кьеру и отзеркаливания схемы «Интера». В прошлом сезоне Пиоли поставил Кьера в тройку с Тшау и Пьером Калюлю в домашнем матче с «Тоттенхэмом», который представлял аналогичную угрозу в виде быстрых контратак, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов и добился клин-шита.

В этом сезоне «Милан» попал в группу Лиги чемпионов с «ПСЖ», дортмундской «Боруссией» и «Ньюкаслом», причем последний сыграет на «Сан-Сиро» уже сегодня, во вторник, в стартовом туре.

Усилия «Милана», направленные на развитие, сопровождаются грамотным подбором кадров, реинвестированием средств, полученных от продажи Сандро Тонали (по иронии судьбы, в «Ньюкасл»): Лофтус-Чик и Пулишич перешли летом из «Челси», а Рейндерс прибыл из «АЗ Алкмаар». Калабрия охарактеризовал их как игроков, «которые уже имеют опыт, которые повышают уровень команды», что дает «Милану» «больше решений, больше игроков, подходящих для нашей игры».

Пулишич и Лофтус-Чик усилили правый фланг «Милана»: первый представляет угрозу при игре один в один (как и Леау на противоположном фланге), а второй обеспечивает снабжение и поддержку при передачах и забеганиях вперед. Рейндерс занял место 10-го номера, часто являясь связующим звеном между полузащитой и нападающими.

Но «Милану» и Пиоли необходимо выбирать моменты для экспансивных действий, умнее подходить к тому, когда и где они теряют мяч (или готовы это сделать), и проявлять прагматизм, который привел их к полуфиналу Лиги чемпионов в прошлом сезоне. Играть с Калабрией в зоне инсайда против большинства соперников по Серии А – это одно, а освобождать пространство на фланге против дуэта «ПСЖ» Килиан Мбаппе/Усман Дембеле и быстро атакующего «Ньюкасла» – совсем другое.

«Сегодня они были умнее нас», – сказал Кьер после поражения от «Интера».

«Милан» не может позволить себе, чтобы их переигрывали в умственном соперничестве и на европейской арене.

Лиам Тарм, The Athletic

Перевод и адаптация – Олег Дидух