В субботу, 16 сентября, «Интер» и «Милан» встретились в матче 4 тура чемпионата Италии по футболу. Поединок на поле стадиона «Джузеппе Меацца» завершился победой «Интера» со счетом 5:1.

До этого поединка команды сыграли в чемпионате по три матча и имели в активе три победы, поэтому сегодняшняя игра была также матчем за лидерство. Интересно, что у «Интера» на поле появился практически тот же состав, что и в прошлом сезоне, а у «Милана» новичков было больше.

Тон игры здавали Генрих Мхитарян и Маркус Тюрам. Первый отметился двумя голами и результативной передачей в конце игры, а второй – созданным первым голом для Мхитаряна и шедевральным своим голом (вполне возможно, что он будет претендовать на гол года).

Getty Images/Global Images Ukraine

Также у «Интера» отличились Чалханоглу с пенальти и Фраттези. В «Милане», который сегодня провалил игру на всех участках поля и был совсем не готов противостоять подопечным Индзаги, забил лидер атак Леау, которому ассистировал Тео Эрнандес.

5:1 – уверенный выход «Интера» на верхнюю строчку турнирной таблицы и, вполне возможно, даже заявка на чемпионство, поскольку выглядит команда очень впечатляюще.

Итальянская Серия А. 4 тур.

«Интер» – «Милан» – 5:1.

Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттези, 90+3 - Леау, 57.

Чалханоглу, 72, Фраттези, 90+4 - Тиав, 24, Тео Эрнандес, 61.

«Интер»: Зоммер – Бастони (де Врей, 74), Ачерби, Дармиан – Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 80), Барелла (Фраттези, 64), Димарко (Карлос, 64) – Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 64).

«Милан»: Меньян – Тео Єрнандес, Тиав, Кьер, Калабрия (Флоренци, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56).

Арбитр: Симоне Соцца.

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА