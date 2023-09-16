Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану
Чемпионат Италии
Интер Милан
16.09.2023 19:00 – FT 5 : 1
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 сентября 2023, 20:53 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:35
1129
4

Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану

Команда Симоне Индзаги уверенно одолела принципиального соперника и возглавила турнирную таблицу

16 сентября 2023, 20:53 | Обновлено 16 сентября 2023, 21:35
1129
4
Разгром в дерби. Интер забил пять голов Милану
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 сентября, «Интер» и «Милан» встретились в матче 4 тура чемпионата Италии по футболу. Поединок на поле стадиона «Джузеппе Меацца» завершился победой «Интера» со счетом 5:1.

До этого поединка команды сыграли в чемпионате по три матча и имели в активе три победы, поэтому сегодняшняя игра была также матчем за лидерство. Интересно, что у «Интера» на поле появился практически тот же состав, что и в прошлом сезоне, а у «Милана» новичков было больше.

Тон игры здавали Генрих Мхитарян и Маркус Тюрам. Первый отметился двумя голами и результативной передачей в конце игры, а второй – созданным первым голом для Мхитаряна и шедевральным своим голом (вполне возможно, что он будет претендовать на гол года).

Getty Images/Global Images Ukraine

Также у «Интера» отличились Чалханоглу с пенальти и Фраттези. В «Милане», который сегодня провалил игру на всех участках поля и был совсем не готов противостоять подопечным Индзаги, забил лидер атак Леау, которому ассистировал Тео Эрнандес.

5:1 – уверенный выход «Интера» на верхнюю строчку турнирной таблицы и, вполне возможно, даже заявка на чемпионство, поскольку выглядит команда очень впечатляюще.

Итальянская Серия А. 4 тур.

«Интер» – «Милан» – 5:1.

Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттези, 90+3 - Леау, 57.

Чалханоглу, 72, Фраттези, 90+4 - Тиав, 24, Тео Эрнандес, 61.

«Интер»: Зоммер – Бастони (де Врей, 74), Ачерби, Дармиан – Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 80), Барелла (Фраттези, 64), Димарко (Карлос, 64) – Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 64).

«Милан»: Меньян – Тео Єрнандес, Тиав, Кьер, Калабрия (Флоренци, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56).

Арбитр: Симоне Соцца.

Стадион: «Джузеппе Меацца» (Милан, Италия).

ИНТЕР - МИЛАН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

По теме:
Продолжение безвыигрышных серий. Александрия и Минай сыграли вничью
Малиновский – в запасе Дженоа на матч 4-го тура Серии А против Наполи
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан Серия A Интер Милан чемпионат Италии по футболу Интер - Милан отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Футзал | 15 сентября 2023, 22:34 5
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию
Сразу на первое место. Сборная Украины уничтожила Бельгию

Подопечные Косенко с разгромной победы стартовали в элитном раунде отбора на ЧМ-2024

Брайтон разобрался с МЮ, непростая победа Манчестер Сити
Футбол | 16 сентября 2023, 19:09 0
Брайтон разобрался с МЮ, непростая победа Манчестер Сити
Брайтон разобрался с МЮ, непростая победа Манчестер Сити

Команда Гвардиолы вернулась на первое место

Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Волейбол | 16.09.2023, 15:58
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Сборная Украины проиграла Китаю в матче олимпийского отбора
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Футбол | 15.09.2023, 23:59
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Горчичник и разгромное поражение. Сидорчук неудачно дебютировал за Вестерло
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
Футбол | 16.09.2023, 15:30
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Для Динамо в этом сезоне есть только первое место УПЛ»
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Phantom
Милан может обыграть любого: Наполи два раза, Ювентус, Рому, Лацио, но только блин не Интер))
Ответить
0
Swed
Мхитарян - 2. А что то в сборной его не видно было.  Радикулит?)
Ответить
0
Показать Скрыть 2 ответа
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 7
Бокс
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
15.09.2023, 07:55
Футбол
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
Италия и Польша встретятся в финале чемпионата Европы
15.09.2023, 00:22 1
Волейбол
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
ОФИЦИАЛЬНО. Юрий Максимов возглавил Днепр-1
14.09.2023, 16:46 33
Футбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 5
Война
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
Стартует олимпийский отбор по волейболу среди женщин
15.09.2023, 13:15 2
Волейбол
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
Шахтер зовет на ЛЧ Кличко и Шольца, а также заплатит Гамбургу 1,5 млн евро
14.09.2023, 17:18 38
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем