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Чемпионат Италии
Интер Милан
16.09.2023 19:00 – FT 5 : 1
Милан
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Италия
16 сентября 2023, 21:46 |
912
0

Интер – Милан – 5:1. С дублем Мхитаряна. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4 тура Серии А

16 сентября 2023, 21:46 |
912
0
Интер – Милан – 5:1. С дублем Мхитаряна. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 сентября, состоялся поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан».

Итальянская Серия А. 4 тур.

«Интер» – «Милан» – 5:1.

Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттези, 90+3 - Леау, 57.

«Интер»: Зоммер – Бастони (де Врей, 74), Ачерби, Дармиан – Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 80), Барелла (Фраттези, 64), Димарко (Карлос, 64) – Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 64).

«Милан»: Меньян – Тео Єрнандес, Тиав, Кьер, Калабрия (Флоренци, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56).

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Давиде Фраттези (Интер Милан).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Хакан Чалханоглу (Интер Милан).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
57’
ГОЛ ! Мяч забил Рафаэл Леау (Милан).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
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Источник Sport.ua
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