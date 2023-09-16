В субботу, 16 сентября, состоялся поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором играли «Интер» и «Милан».

Итальянская Серия А. 4 тур.

«Интер» – «Милан» – 5:1.

Мхитарян, 5, 69, Тюрам, 38, Чалханоглу, 79, пен, Фраттези, 90+3 - Леау, 57.

«Интер»: Зоммер – Бастони (де Врей, 74), Ачерби, Дармиан – Думфрис, Мхитарян, Чалханоглу (Аслани, 80), Барелла (Фраттези, 64), Димарко (Карлос, 64) – Мартинес, Тюрам (Арнаутович, 64).

«Милан»: Меньян – Тео Єрнандес, Тиав, Кьер, Калабрия (Флоренци, 77) – Рейндерс (Йович, 77), Крунич, Лофтус-Чик (Муса, 86) – Леау, Жиру (Окафор, 77), Пулишич (Чуквуэзе, 56).