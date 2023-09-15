Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
Чемпионат Италии
Интер Милан
16.09.2023 19:00 - : -
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 сентября 2023, 23:55 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:01
42
0

Интер – Милан. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 4 тура итальянской Серии А

15 сентября 2023, 23:55 | Обновлено 16 сентября 2023, 00:01
42
0
Интер – Милан. Текстовая трансляция матча
ФК Интер
15 сентября в 23:56 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В субботу, 16 сентября, состоится поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Интер» и «Милан». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало - в 19:00 по Киеву.

Перед 4 туром команды возглавляют турнирную таблицу, одержав по три победы. «Интер» одолел на старте сезона «Монцу», «Кальяри» и «Фиорентину», а «Милан» одержал верх над «Болоньей», «Торино» и «Ромой». В межсезонье оба клуба существенно изменили свои ростеры игроков, поэтому можно только догадываться, как многочисленные новички могут себя показать в «Дерби делла Мадонина».

Напомним, что в прошлом сезоне оба миланских коллектива играли в полуфинале Лиги чемпионов, победу в очных матчах одержали подопечные Симоне Индзаги, однако в финале они все равно уступили «Ман Сити».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Милан» в украиснкой версии сайта.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
ДЖИЛАРДИНО: «У Малиновского была небольшая проблема в начале недели»
Дженоа – Наполи. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Тотти подтвердил свое вероятное возвращение в Рому
Интер Милан Милан Интер - Милан чемпионат Италии по футболу Серия A текстовая трансляция
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча
Футбол | 15 сентября 2023, 22:12 0
Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча
Металлист 1925 – Заря – 2:1. Как вмешался VAR. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 7-го тура Украинской Пермьер-лиги

ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
Война | 15 сентября 2023, 12:28 4
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты
ФОТО. Обыски у Шуфрича. Гербы Российской империи и георгиевские ленты

Удивляться не стоит

БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
Футбол | 15.09.2023, 15:41
БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
БУЯЛЬСКИЙ: «Некомфортно чувствуешь себя, когда Динамо не на первом месте»
В УЕФА открыли дело против Петракова
Футбол | 15.09.2023, 07:15
В УЕФА открыли дело против Петракова
В УЕФА открыли дело против Петракова
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Футбол | 15.09.2023, 09:00
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Сидорчук в Вестерло: кому и зачем это нужно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
Черные коты как новый этап карьеры. Что ждет Русина в Сандерленде
14.09.2023, 09:44 10
Футбол
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
The Ring обновил рейтинг боксеров вне категории. Усик – третий
14.09.2023, 21:06 6
Бокс
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
Появилось видео потасовки на заправке с участием экс-форварда Динамо
14.09.2023, 16:58 4
Футбол
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
Весна ПЕШИЧ: «Мне все равно, выиграет ли Джокович 25-й мэйджор»
14.09.2023, 15:58
Теннис
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
Максимов возглавил Днепр-1, два трансфера Колоса, драка экс-форварда Динамо
15.09.2023, 07:55
Футбол
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
Есть большие потери. ВСУ рассказали о наступлении под Бахмутом
15.09.2023, 13:29 2
Война
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
Кто стоит больше всех? Transfermarkt обновил ценники на футболистов УПЛ
15.09.2023, 06:05 47
Футбол
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
Дальше без украинок. Определены все участницы 1/4 финала в Сан-Диего
14.09.2023, 12:07 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем