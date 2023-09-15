В субботу, 16 сентября, состоится поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Интер» и «Милан». Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца», начало - в 19:00 по Киеву.

Перед 4 туром команды возглавляют турнирную таблицу, одержав по три победы. «Интер» одолел на старте сезона «Монцу», «Кальяри» и «Фиорентину», а «Милан» одержал верх над «Болоньей», «Торино» и «Ромой». В межсезонье оба клуба существенно изменили свои ростеры игроков, поэтому можно только догадываться, как многочисленные новички могут себя показать в «Дерби делла Мадонина».

Напомним, что в прошлом сезоне оба миланских коллектива играли в полуфинале Лиги чемпионов, победу в очных матчах одержали подопечные Симоне Индзаги, однако в финале они все равно уступили «Ман Сити».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Интер» – «Милан» в украиснкой версии сайта.