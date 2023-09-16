16.09.2023 19:00 – 54’ 2 : 0
Италия16 сентября 2023, 19:00 |
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Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Серии А
16 сентября 2023, 19:00 |
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В субботу, 16 сентября, состоится поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Интер» и «Милан».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца».
Начало – в 19:00 по Киеву.
Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
38’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
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