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Чемпионат Италии
Интер Милан
16.09.2023 19:00 – 54 2 : 0
Милан
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
16 сентября 2023, 19:00 |
1227
0

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 4-го тура Серии А

16 сентября 2023, 19:00 |
1227
0
Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 16 сентября, состоится поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Интер» и «Милан».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца».

Начало – в 19:00 по Киеву.

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

События матча

38’
ГОЛ ! Мяч забил Марку Тюрам (Интер Милан).
5’
ГОЛ ! Мяч забил Генрих Мхитарян (Интер Милан).
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Интер Милан Милан Интер - Милан смотреть онлайн Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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