В субботу, 16 сентября, состоится поединок 4-го тура итальянской Серии А, в котором будут играть «Интер» и «Милан».

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Игра пройдет в Милане (Италия) на поле стадиона «Джузеппе Меацца».

Начало – в 19:00 по Киеву.

Видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть на MEGOGO.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Интер» – «Милан».

Интер – Милан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция