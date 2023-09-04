Металлист 1925 спасен, у Зинченко не идет игра, возвращение Верняева

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 сентября.

1. Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации

Спасителем стал уроженец Харькова Владимир Носов

2A. Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед

Александр Зинченко провел на поле 76 минут

2B. Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед

Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:1

3A. Вернулся в гимнастику! Верняев завоевал золото и серебро в Турции

Это первые международные соревнования Олега после возвращении в спорт

3B. У Чепурного – золото. Украинские гимнасты завоевали 8 медалей в Турции

Анна Лащевская выиграла соревнования на бревне и брусьях

4A. ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной

Команда готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии

4B. ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро

Сине-желтые проведут матчи квалификации ЧЕ против Англии и Италии

5. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место

Горняки после 6 туров имеют 14 очков из 18 возможных

6A. Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ

Небольшое преимущество днепрян в голы конвертировать не получилось

6B. Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью

Харьковчане во втором тайме остались в меньшинстве

6C. Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос

Коваливцы провалили свой 60-й матч в УПЛ

7A. Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте

Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес

7B. Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жиронцев»

7C. Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика

The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»

8A. Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла

27-летний украинец вышел на замену

8B. Стартовали с поражения. Юношеская сборная Украины уступила Италии на Евро

Есть еще две игры, чтобы исправить турнирную ситуацию

9A. Ферстаппен выиграл в Италии, дубль Ред Булла, неудача Феррари

Феррари не справилась со задачей остановить Ред Булл

9B. Женская сборная Турции впервые в истории стала чемпионом Европы

Сербские волейболистки второй раз подряд проиграли в финале и остались с серебром

10A. Британская заруба. Крис Юбенк досрочно финишировал Лиама Смита

Вечером 2 сентября в Манчестере прошел интересный вечер бокса

10B. Юбенк доказал, что лучше Смита. Бой вообще без шансов для Лиама

Избиение фаворита