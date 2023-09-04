Металлист 1925 спасен, у Зинченко не идет игра, возвращение Верняева
Главные новости за 3 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 3 сентября.
1. Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Спасителем стал уроженец Харькова Владимир Носов
2A. Головокружительное завершение. Арсенал в зрелищном стиле дожал Ман Юнайтед
Александр Зинченко провел на поле 76 минут
2B. Худший в составе Арсенала. Названа оценка Зинченко за матч с Ман Юнайтед
Игра завершилась победой «канониров» со счетом 3:1
3A. Вернулся в гимнастику! Верняев завоевал золото и серебро в Турции
Это первые международные соревнования Олега после возвращении в спорт
3B. У Чепурного – золото. Украинские гимнасты завоевали 8 медалей в Турции
Анна Лащевская выиграла соревнования на бревне и брусьях
4A. ФОТО. Ребров начал сбор. Под Вроцлавом прошла первая тренировка сборной
Команда готовится к матчам квалификации Евро-2024 против Англии и Италии
4B. ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро
Сине-желтые проведут матчи квалификации ЧЕ против Англии и Италии
5. Турнирная таблица УПЛ. Шахтер упрочил лидерство, Полесье вышло на 2-е место
Горняки после 6 туров имеют 14 очков из 18 возможных
6A. Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
Небольшое преимущество днепрян в голы конвертировать не получилось
6B. Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
Харьковчане во втором тайме остались в меньшинстве
6C. Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос
Коваливцы провалили свой 60-й матч в УПЛ
7A. Жирона с Цыганковым и Довбиком вырвала победу у Лас-Пальмаса на 89-й минуте
Игра завершилась со счетом 1:0, единственный гол забил Кристиан Португес
7B. Довбик – худший в составе Жироны против Лас-Пальмаса. Что получил Цыганков?
Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу «жиронцев»
7C. Неспешно и креативно. Как играет Жирона Цыганкова и Довбика
The Athletic разбирает игру подопечных Мичела в матче против «Севильи»
8A. Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла
27-летний украинец вышел на замену
8B. Стартовали с поражения. Юношеская сборная Украины уступила Италии на Евро
Есть еще две игры, чтобы исправить турнирную ситуацию
9A. Ферстаппен выиграл в Италии, дубль Ред Булла, неудача Феррари
Феррари не справилась со задачей остановить Ред Булл
9B. Женская сборная Турции впервые в истории стала чемпионом Европы
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10A. Британская заруба. Крис Юбенк досрочно финишировал Лиама Смита
Вечером 2 сентября в Манчестере прошел интересный вечер бокса
10B. Юбенк доказал, что лучше Смита. Бой вообще без шансов для Лиама
Избиение фаворита
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