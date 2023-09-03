ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро

Национальная сборная Украины прибыла в Тшебницу во Вроцлаве, где будет готовиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).

Как всегда со времени начала полномасштабного вторжения, свой путь на сбор сине-желтые начали с центрального столичного вокзала. Здесь собрались представители административно-медицинского штаба и трое киевских динамовцев – Александр Караваев, Георгий Бущан и Александр Тымчик. Киевляне только накануне вернулись из еврокубкового вояжа в Стамбул, так что имели чуть больше суток на общение со своими родными. Для ребят это настоящая отдушина, ведь из-за насыщенного графика они не видели жен и детей целый месяц. Война делает логистику международных матчей крайне сложной: Георгий Бущан поделился информацией о самом длинном переезде динамовцев во время нынешних еврокубковых путешествий, который длился 23 часа!

На этот раз вроде не так долго, но все равно цепочка складывается. Поездом в Перемышль – 11 часов, еще час процедуры паспортного контроля после прибытия и час автобусом в аэропорт Жешува, откуда в 11 часов по местному времени был запланирован вылет во Вроцлав. В аэропорту ребят уже ждали шестеро игроков «Шахтера», прибывших в Жешув накануне микроавтобусом после состоявшегося в Ужгороде матча УПЛ с «Минаем». В горняцкой шестерке был и дебютант национальной команды Егор Назарина, вдохновленный вызовом в сборную.

«Приехать в национальную команду – это мечта каждого футболиста, поэтому для меня быть в сборной – это большая честь и гордость! Я всегда верил, что получу вызов, поэтому сделаю все от меня зависящее, чтобы использовать этот шанс», – уверенно сказал Егор Назарина в своем первом интервью в сборной.

Полет из Жешува во Вроцлав длился 45 минут, еще полчаса забрал переезд в гостиницу во вроцлавском пригороде – Тшебнице. Таким образом, хоть и не 23, но 18 часов собирается. А иначе при нынешних обстоятельствах приехать из Киева на заграничный сбор просто невозможно.

Однако самым важным для сборников было достичь конечного пункта назначения, где они будут находиться в течение недели. В гостинице уже ждали шесть динамиков, которые только чуть раньше прилетели рейсом из Варшавы: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Денис Попов и Владислав Ванат. После обеда к группе присоединился и новичок португальской Бенфики Анатолий Трубин.

Вечером в расположение национальной команды прибудут Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Илья Забарный и Михаил Мудрик. Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Артем Довбик, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко присоединятся к сборной завтра, 4 сентября. Последним прибудет Сергей Кривцов, чей Интер Майами сыграет в MLS в понедельник в 05:00 утра по Киеву. Вечером главный тренер Сергей Ребров вместе со своими помощниками провел первую тренировку в футбольном центре местного клуба.

ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро