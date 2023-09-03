Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро
Чемпионат Европы
03 сентября 2023, 21:31 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:55
402
0

ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро

Сине-желтые проведут матчи квалификации ЧЕ против Англии и Италии

03 сентября 2023, 21:31 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:55
402
0
ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро
УАФ

Национальная сборная Украины прибыла в Тшебницу во Вроцлаве, где будет готовиться к матчам отбора Евро-2024 с Англией (9 сентября) и Италией (12 сентября).

Как всегда со времени начала полномасштабного вторжения, свой путь на сбор сине-желтые начали с центрального столичного вокзала. Здесь собрались представители административно-медицинского штаба и трое киевских динамовцев – Александр Караваев, Георгий Бущан и Александр Тымчик. Киевляне только накануне вернулись из еврокубкового вояжа в Стамбул, так что имели чуть больше суток на общение со своими родными. Для ребят это настоящая отдушина, ведь из-за насыщенного графика они не видели жен и детей целый месяц. Война делает логистику международных матчей крайне сложной: Георгий Бущан поделился информацией о самом длинном переезде динамовцев во время нынешних еврокубковых путешествий, который длился 23 часа!

На этот раз вроде не так долго, но все равно цепочка складывается. Поездом в Перемышль – 11 часов, еще час процедуры паспортного контроля после прибытия и час автобусом в аэропорт Жешува, откуда в 11 часов по местному времени был запланирован вылет во Вроцлав. В аэропорту ребят уже ждали шестеро игроков «Шахтера», прибывших в Жешув накануне микроавтобусом после состоявшегося в Ужгороде матча УПЛ с «Минаем». В горняцкой шестерке был и дебютант национальной команды Егор Назарина, вдохновленный вызовом в сборную.

«Приехать в национальную команду – это мечта каждого футболиста, поэтому для меня быть в сборной – это большая честь и гордость! Я всегда верил, что получу вызов, поэтому сделаю все от меня зависящее, чтобы использовать этот шанс», – уверенно сказал Егор Назарина в своем первом интервью в сборной.

Полет из Жешува во Вроцлав длился 45 минут, еще полчаса забрал переезд в гостиницу во вроцлавском пригороде – Тшебнице. Таким образом, хоть и не 23, но 18 часов собирается. А иначе при нынешних обстоятельствах приехать из Киева на заграничный сбор просто невозможно.

Однако самым важным для сборников было достичь конечного пункта назначения, где они будут находиться в течение недели. В гостинице уже ждали шесть динамиков, которые только чуть раньше прилетели рейсом из Варшавы: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Николай Шапаренко, Денис Попов и Владислав Ванат. После обеда к группе присоединился и новичок португальской Бенфики Анатолий Трубин.

Вечером в расположение национальной команды прибудут Роман Яремчук, Виталий Миколенко, Илья Забарный и Михаил Мудрик. Андрей Лунин, Виктор Цыганков, Артем Довбик, Александр Зинченко и Богдан Михайличенко присоединятся к сборной завтра, 4 сентября. Последним прибудет Сергей Кривцов, чей Интер Майами сыграет в MLS в понедельник в 05:00 утра по Киеву. Вечером главный тренер Сергей Ребров вместе со своими помощниками провел первую тренировку в футбольном центре местного клуба.

ФОТО. Сборная Украины собралась во Вроцлаве для подготовки к матчам Евро

По теме:
ПЛОТНИЦКИЙ: У нас результаты не хуже, чем у суперкрутой сборной по футболу
Сыграет с Англией и Италией. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины
Юрий КЛИМЧУК: «В сборную можно попасть из любой команды»
сборная Украины по футболу Украина - Англия Евро-2024 Италия - Украина перелет Александр Караваев Георгий Бущан Александр Тымчик Егор Назарина
Источник Украинская ассоциация футбола
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Другие виды | 03 сентября 2023, 06:03 1
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика
Третье поражение волейболистов, Свитолина покинула US Open, провал Мудрика

Главные новости за 2 сентября на Sport.ua

Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Футбол | 03 сентября 2023, 16:32 3
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации
Стало известно, кто спас Металлист 1925 от ликвидации

Спасителем стал уроженец Харькова Владимир Носов

Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
Футбол | 03.09.2023, 14:55
Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
Футбол | 03.09.2023, 20:52
Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
Львовяне снова не проиграли. Рух и Металлист 1925 сыграли вничью
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Волейбол | 03.09.2023, 19:35
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Календарь и результаты матчей женского чемпионата Европы по волейболу
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
Названы соперники для Зари. Жеребьевка группового раунда Лиги конференций
01.09.2023, 16:08 23
Футбол
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
Опозорился за 13 минут. Мудрик – худший игрок в матче Челси – Ноттингем
02.09.2023, 20:06 36
Футбол
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
На выход! Обидчица Костюк попрощалась с US Open
02.09.2023, 09:09 11
Теннис
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Я выпью цистерну пива, но никогда не ударю, как Дубинчак»
01.09.2023, 18:53 25
Футбол
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
ВИДЕО. Возвращайте Лунина, что делал Кепа? Как Хетафе забил Реалу в Мадриде
02.09.2023, 19:02 3
Футбол
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
ВИДЕО. Фанаты открыто издеваются над Мудриком после матча с Ноттингемом
02.09.2023, 19:25 96
Футбол
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
Голы на 97-й и 99-й минутах. Полесье дожало Оболонь
02.09.2023, 17:01 21
Футбол
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
Участница US Open отказалась от призовых ради университетской стипендии
02.09.2023, 16:02 3
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем