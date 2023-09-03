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  4. Сыграет с Англией и Италией. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины
Чемпионат Европы
03 сентября 2023, 15:53 |
244
1

Сыграет с Англией и Италией. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины

Андрей и другие динамовцами присоединились к сборникам во Вроцлаве

03 сентября 2023, 15:53 |
244
1
Сыграет с Англией и Италией. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко прибыл в расположение сборной Украины вместе со своими партнерами по «Динамо».

Видео с приездом динамовцев опубликовал официальный Telegram-канал УАФ.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения, которое Ярмоленко получил в матче 4-го тура УПЛ против «Черноморца», Андрей рисковал пропустить матчи национальной команды в сентябре.

Сборная Украины в ближайшее время проведет два матча отбора к Евро-2024: против команд Англии и Италии 9 и 12 сентября соответственно.

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Источник Украинская ассоциация футбола
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