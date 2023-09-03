Сыграет с Англией и Италией. Ярмоленко прибыл в лагерь сборной Украины
Андрей и другие динамовцами присоединились к сборникам во Вроцлаве
33-летний украинский вингер Андрей Ярмоленко прибыл в расположение сборной Украины вместе со своими партнерами по «Динамо».
Видео с приездом динамовцев опубликовал официальный Telegram-канал УАФ.
Ранее сообщалось, что из-за повреждения, которое Ярмоленко получил в матче 4-го тура УПЛ против «Черноморца», Андрей рисковал пропустить матчи национальной команды в сентябре.
Сборная Украины в ближайшее время проведет два матча отбора к Евро-2024: против команд Англии и Италии 9 и 12 сентября соответственно.
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