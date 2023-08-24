Участие Ярмоленко в матчах сборной – под вопросом
Лидер национальной сборной может пропустить матчи отбора к Евро-2024
33-летний украинский нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустил сегодняшний матч квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (2:3) из-за повреждения.
По информации ТаТоТаке, лидер киевлян испытывал мышечный дискомфорт в матче 4-го тура УПЛ с «Черноморцем» (2:3), а затем осложнил травму на первой полноценной тренировке после игры.
Характер повреждения предполагает лечение и восстановление минимум две недели. Таким образом, участие Андрея в ответном матче против «Бешикташа» будет под большим вопросом.
Возраст Ярмоленко, влияющий на сроки восстановления, ставит под вопрос его участие и в двух ближайших поединках сборной Украины против Англии 9 сентября и сборной Италии 12 сентября.
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