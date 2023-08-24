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Чемпионат Европы
24 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 00:01
1470
1

Участие Ярмоленко в матчах сборной – под вопросом

Лидер национальной сборной может пропустить матчи отбора к Евро-2024

24 августа 2023, 22:37 | Обновлено 25 августа 2023, 00:01
1470
1
Участие Ярмоленко в матчах сборной – под вопросом
ФК Динамо. Андрей Ярмоленко.

33-летний украинский нападающий «Динамо» Андрей Ярмоленко пропустил сегодняшний матч квалификации Лиги конференций против «Бешикташа» (2:3) из-за повреждения.

По информации ТаТоТаке, лидер киевлян испытывал мышечный дискомфорт в матче 4-го тура УПЛ с «Черноморцем» (2:3), а затем осложнил травму на первой полноценной тренировке после игры.

Характер повреждения предполагает лечение и восстановление минимум две недели. Таким образом, участие Андрея в ответном матче против «Бешикташа» будет под большим вопросом.

Возраст Ярмоленко, влияющий на сроки восстановления, ставит под вопрос его участие и в двух ближайших поединках сборной Украины против Англии 9 сентября и сборной Италии 12 сентября.

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Источник ТаТоТаке
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Iigor6583
Два матчі пограв і знову вср***я. 
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