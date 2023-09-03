Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла
27-летний украинец вышел на замену
Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе нового клуба – «Эмполи».
На 72-й минуте встречи против «Ювентуса» 27-летний украинец вышел на замену вместо румынского хавбека Резвана Марина.
Отметим, что к тому времени «Эмполи» уже проигрывал со счетом 0:1. Спустя 10 минут Федерико Кьеза удвоил преимущество туринского клуба, поставив финальную точку в этом матче.
Еще в одном матче «Лечче» одолел «Салетарниану».
Чемпионат Италии. 3-й тур
«Эмполи» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Данило (24), Кьеза (82).
«Лечче» – «Салернитана» – 2:0
Гол: Крстович (6), пенальти Стрефецца (90+8)
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