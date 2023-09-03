Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла

Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе нового клуба – «Эмполи».

На 72-й минуте встречи против «Ювентуса» 27-летний украинец вышел на замену вместо румынского хавбека Резвана Марина.

Отметим, что к тому времени «Эмполи» уже проигрывал со счетом 0:1. Спустя 10 минут Федерико Кьеза удвоил преимущество туринского клуба, поставив финальную точку в этом матче.

Еще в одном матче «Лечче» одолел «Салетарниану».

Чемпионат Италии. 3-й тур

«Эмполи» – «Ювентус» – 0:2

Голы: Данило (24), Кьеза (82).

«Лечче» – «Салернитана» – 2:0

Гол: Крстович (6), пенальти Стрефецца (90+8)

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