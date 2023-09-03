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Чемпионат Италии
Эмполи
03.09.2023 21:45 – FT 0 : 2
Ювентус
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Италия
03 сентября 2023, 23:50 |
271
2

Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла

27-летний украинец вышел на замену

03 сентября 2023, 23:50 |
271
2
Коваленко дебютировал за Эмполи в матче с Ювентусом, команда проиграла
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Коваленко

Украинский полузащитник Виктор Коваленко дебютировал в составе нового клуба – «Эмполи».

На 72-й минуте встречи против «Ювентуса» 27-летний украинец вышел на замену вместо румынского хавбека Резвана Марина.

Отметим, что к тому времени «Эмполи» уже проигрывал со счетом 0:1. Спустя 10 минут Федерико Кьеза удвоил преимущество туринского клуба, поставив финальную точку в этом матче.

Еще в одном матче «Лечче» одолел «Салетарниану».

Чемпионат Италии. 3-й тур

«Эмполи» – «Ювентус» – 0:2
Голы: Данило (24), Кьеза (82).

«Лечче» – «Салернитана» – 2:0
Гол: Крстович (6), пенальти Стрефецца (90+8)

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Виктор Коваленко чемпионат Италии по футболу Эмполи Ювентус Лечче Салернитана
Источник Sport.ua
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Octopus
По традиции: Коваленко худший игрок Эмполи в матче с Ювентусом  ROFL
Та не там были те у кого пониже оценка, вот облом
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