ВИДЕО. Дебют Коваленко. Ювентус нанес поражение Эмполи

В матче 3-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.

На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Данило, а на 82-й минуте точку поставил Федерико Кьеза.

«Ювентус» с 7 очками входит в топ-3 Серии А.

Серия А. 3-й тур, 3 сентября

Эмполи – Ювентус – 0:2

Голы: Данило, 24, Кьеза, 82

Лечче – Салернитана – 2:0

Голы: Крстович, 6, Стрефецца, 90+8 (пен)