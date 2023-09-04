03.09.2023 21:45 – FT 2 : 0
Италия04 сентября 2023, 02:23 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:00
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ВИДЕО. Дебют Коваленко. Ювентус нанес поражение Эмполи
Лечче в домашнем поединке переиграл Салернитану со счетом 2:0
04 сентября 2023, 02:23 | Обновлено 04 сентября 2023, 03:00
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В матче 3-го тура Серии А «Ювентус» на выезде обыграл «Эмполи» со счетом 2:0.
На 24-й минуте счет открыл защитник гостей Данило, а на 82-й минуте точку поставил Федерико Кьеза.
«Ювентус» с 7 очками входит в топ-3 Серии А.
Серия А. 3-й тур, 3 сентября
Эмполи – Ювентус – 0:2
Голы: Данило, 24, Кьеза, 82
Лечче – Салернитана – 2:0
Голы: Крстович, 6, Стрефецца, 90+8 (пен)
События матча
90’ +8
ГОЛ ! С пенальти забил Габриэл Стрефезза (Лечче).
6’
ГОЛ ! Мяч забил Никола Крстович (Лечче).
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