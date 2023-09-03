Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос

В воскресенье, 3 сентября, в селе Ковалевка Киевской области состоялся матч шестого тура чемпионата Украины по футболу между местным «Колосом» и криворожским «Кривбассом». Гости смогли отличиться трижды. Хозяева за весь матч лишь однажды нанесли удар в створ ворот.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Колос» – «Кривбасс» – 0:3

Задерака (14, 87), Понедельник (69)

Богданов (51), Салабай (57) - Бизимана (63)

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Великан, 54).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник (Кузик, 88), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько, 74), Бизимана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский, Задерака (В. Близниченко, 88), Кожушко (Дебелко) 81).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (село Ковалевка Киевской области).

КОЛОС – КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА