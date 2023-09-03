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Чемпионат Украины
Колос К
03.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 18:55 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:02
299
5

Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос

Коваливцы провалили свой 60-й матч в УПЛ

03 сентября 2023, 18:55 | Обновлено 03 сентября 2023, 19:02
299
5
Закрепились среди лидеров. Кривбасс крупно обыграл Колос
ФК «Колос»

В воскресенье, 3 сентября, в селе Ковалевка Киевской области состоялся матч шестого тура чемпионата Украины по футболу между местным «Колосом» и криворожским «Кривбассом». Гости смогли отличиться трижды. Хозяева за весь матч лишь однажды нанесли удар в створ ворот.

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Колос» – «Кривбасс» – 0:3

Задерака (14, 87), Понедельник (69)

Богданов (51), Салабай (57) - Бизимана (63)

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Великан, 54).

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник (Кузик, 88), Бескоровайный, Стецьков, Дибанго, Илич (Приходько, 74), Бизимана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовский, Задерака (В. Близниченко, 88), Кожушко (Дебелко) 81).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Колос» (село Ковалевка Киевской области).

КОЛОС КРИВБАСС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Кривбасс отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Віктор Коробка
Здається, Вернидуб зліпе ще одну команду, за яку не соромно буде і в еврокубках.
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+2
Алексей
Красавцы, удачи в следующих матчах, ждём вас в еврокубки 
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+2
Gargantua
размотали вязкую защиту Колоса
молодцы
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+1
dadlismit
Мякушко - Кожушко 0:3. А на замену у Колоса вышел Великан 
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0
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