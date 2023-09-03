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Колос К
03.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 21:48 |
236
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Я рад за команду, мы на правильном пути»

Главный тренер «Кривбасса» – о победе над «Колосом»

03 сентября 2023, 21:48 |
236
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Я рад за команду, мы на правильном пути»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб прокомментировал выездную победу над ковалевским «Колосом» – 3:0 на послематчевой пресс-конференции.

- Игра мне очень понравилась. Были две неплохие команды на футбольном поле – «Кривбасс» и «Колос». Но та заряженность и желание, которые мои ребята сегодня предложили сопернику, мне понравились. Я рад за команду, мы на правильном пути. Поздравляю с заслуженной победой фанатов, болельщиков нашего клуба, и ФК «Кривбасс». Забили три мяча, выиграли 3:0, но и еще имели много других моментов.

Но все равно «Колос» – неплохая команда. Где-то нам больше повезло, поэтому мы победили. Главное, не поймать «звезду», а работать дальше в том же духе, как работали дальше. И даже больше.

- Показалось, что «Кривбасс», ведя в счете 2:0, начал «закрываться» и играть на удержание результата...
- Возможно, вы так увидели. Я же видел немного по-другому. Как только мы забили первый мяч сказал команде, чтобы она не играла на удержание и не «садилась» в оборону. Нужно играть дальше, времени много. 1:0 – не тот счет, который дает большое преимущество. Могло еще все измениться на поле. Но мы все равно шли в атаку, строили свой футбол, который нарабатываем на тренировках.

«Колос» играл в свой футбол. Как я увидел, он только в этом году перестроился, играет по другой тактической схеме. Мы же играем практически по одной схеме: можем играть только с одним или двумя опорниками. В этом только могут быть изменения. А так, ребята знают, что я люблю насыщать атаку. Мы сыграли 6 туров, забили 11 мячей – это неплохой показатель. Мы не только держим защиту, но и идем в атаку. То же самое было, если вы заметили, с «Шахтером». Уступая 0:2 или 1:3 мы все равно бежали вперед и добились того, чего хотели.

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Источник ФК Кривбасс
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