В 6-м туре украинской Премьер-Лиги в Ковалевке на стадионе «Колос» хозяева поля будут принимать «Кривбасс» из Кривого Рога. После пяти туров нового чемпионата страны команды имеют абсолютно одинаковые показатели: по 2 победы, по 2 ничьи, по 1 поражению и по 8 набранных очков.

Колос

Подопечные Ярослава Вишняка не меняются по сравнению с прошлым сезоном. Ковалевцы по-прежнему мало забивают и при этом умудряются постоянно находиться в верхней части турнирной таблицы. Вот и сейчас на их счету всего лишь 5 голов, зато «Колос» делит 5-6 места с будущим соперником «Кривбассом». Интересно, что столько же забитых мячей и у «Вереса», но он после пяти матчей находится на 14 месте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В то же время «Колос» уже попрощался с нынешним розыгрышем Кубка Украины после встречи с ФСК «Мариуполь». В основное и дополнительное время соперники сыграли вничью, а в серии послематчевых пенальти победил клуб из первой лиги.

Что касается новичков ковалевцев, пришедших в команду в период межсезонья, то почти все они уже получили место в основном составе. Во всяком случае, в предыдущем матче с «Шахтером» с первых минут на поле вышли защитники Андрей Цуриков (он уже успел забить 2 гола), Никита Бурда и Каталин Кукош, полузащитники Александр Демченко и Валерий Лучкевич. А в конце игры на замену вышел бразильский нападающий Лукас Рангел, который восстановился после травмы и уже готов помочь своим новым партнерам. Еще один дебютант «Колоса» вратарь Валентин Горох, пока на поле не появлялся, но каждый раз находился в запасе в качестве резервного голкипера. А буквально на днях в заявке ковалевцев на этот сезон появился и опытный 30-летний Андрей Тотовицкий. Его очередной приход в «Шахтер» снова оказался неудачным и атакующий хавбек, который в свое время приглашался в юношескую и молодежную сборную Украины, опять поменял клуб.

Кривбасс

Криворожцы начали новый чемпионат с гостевого поражения от «Александрии» 0:1. Затем последовали две победы и ничья с «Шахтером» 3:3. И наставник «Кривбасса» Юрий Вернидуб уже заговорил о том, что его команда хотела бы выйти в один из еврокубков на следующий сезон. Но матч предыдущего тура с «Оболонью», завершившийся без забитых голов, еще раз показал, что для выполнения такой задачи еще надо много работать и работать.

Так, во встрече с киевлянами гости (а игра проходила на «Оболонь-Арене») не произвели ни одного удара в створ ворот соперников. Возможно, сказалось отсутствие Дмитрия Хомченовского, который пропускал поединок после удаления в поединке с чемпионами. Но даже этот факт не может служить оправданием в данном случае для клуба, который ставит перед собой высокие цели.

А накануне стало известно о том, что перед закрытием трансферного окна «Кривбасс» успел подписать двух легионеров из Ганы. Это 23-летний центральный защитник Ядом Конаду и его 19-летний соотечественник нападающий Принс Аду. Вполне вероятно, что кого-то из них, или обоих сразу мы увидим в матче с «Колосом».

Статистика матчей

На уровне элитного украинского дивизиона соперники провели только 2 матча, которые состоялись в прошлом сезоне. Команды обменялись победами. В первом туре «Колос» на своем поле победил 1:0 (гол забил Гончаренко), а после зимнего перерыва в Кривом Роге «Кривбасс» взял реванш с таким же результатом. Здесь отличился Виталий Вернидуб.

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Кукош, Болбат, Лучкевич, Ореховский, Демченко, Мякушко, Рангел, Безбородько

«Кривбасс»: Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Бизимана, Илич, Хомченовский, Задерака, Лунев, Кожушко

Прогноз на противостояние:

Равные соперники с равными шансами на успех. Поэтому поставим на ничью 1:1.

3 сентября, воскресенье