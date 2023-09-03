Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:20
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Колос – Кривбас – 0:3. Задерака сделал дубль. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги
03 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:20
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В матче 6-го тура УПЛ 2023/24 «Колос» дома проиграл «Кривбассу».
Подопечные Юрия Вернидуба взяли легкие три очка в Ковалевке.
Максим Задерака забил на 14-й и 87-й минутах, также отличился Андрей Понедельник.
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УПЛ. 6-й тур, 3 сентября
Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3
Голы: Задерака, 14, 87, Понедельник, 68.
Видео голов и обзор матча
События матча
88’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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