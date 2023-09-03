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Чемпионат Украины
Колос К
03.09.2023 17:00 – FT 0 : 3
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:20
303
0

Колос – Кривбас – 0:3. Задерака сделал дубль. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 6-го тура Украинской Премьер-лиги

03 сентября 2023, 21:12 | Обновлено 03 сентября 2023, 21:20
303
0
Колос – Кривбас – 0:3. Задерака сделал дубль. Видео голов и обзор
ФК Кривбасс. Максим Задерака

В матче 6-го тура УПЛ 2023/24 «Колос» дома проиграл «Кривбассу».

Подопечные Юрия Вернидуба взяли легкие три очка в Ковалевке.

Максим Задерака забил на 14-й и 87-й минутах, также отличился Андрей Понедельник.

УПЛ. 6-й тур, 3 сентября

Колос Ковалевка – Кривбасс Кривой Рог – 0:3

Голы: Задерака, 14, 87, Понедельник, 68.

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
68’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Понедельник (Кривбасс).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Задерака (Кривбасс).
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Источник Sport.ua
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