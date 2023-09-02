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Чемпионат Украины
Колос К
03.09.2023 17:00 - : -
Кривбасс
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Украина. Премьер лига
02 сентября 2023, 18:21 |
107
0

Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка шестого тура Украинской Премьер-лиги

02 сентября 2023, 18:21 |
107
0
Колос – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В воскресенье, 3 сентября, в селе Коваливка Киевской области состоится матч шестого тура чемпионата Украины по футболу. Там встретятся местный «Колос» и криворожский «Кривбасс». Начало матча назначено на 17:00.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Кривбасс» и «Колос» перед стартом шестого тура УПЛ занимали 5 и 6 места в турнирной таблице. Команды одержали по две победы, по два раза сыграли в ничью и потерпели по одному поражению. За счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов выше располагался «Кривбасс».

Криворожский клуб в этом сезоне отличился позитивными результатами в матчах с участниками еврокубков: победа 3:1 над «Зарей» и ничья 3:3 с «Шахтером». Клуб из Коваливки «Шахтеру» проиграл. При чем с конца первого тура играл в большинстве. Выиграли подопечные Вишняка у «Черноморца» и «Вереса».

«Колос» и «Кривбасс» играли друг с другом дважды. В прошлом сезоне команды обменялись победами с минимальным счетом.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Кривбасс», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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