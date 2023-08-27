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Чемпионат Украины
Колос К
27.08.2023 15:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 16:56 | Обновлено 27 августа 2023, 17:25
1503
8

Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса

Команда Патрика ван Леувена снова осталась в меньшинстве, но впервые в сезоне не пропустила

27 августа 2023, 16:56 | Обновлено 27 августа 2023, 17:25
1503
8
Удаление и ливень – не помеха. Шахтер одолел образцовую защиту Колоса
ФК Шахтер Донецк

Все большие обороты набирает новый розыгрыш украинской Премьер-лиги и мы стремительно приближаемся к началу осенней международной паузы, перед которой сможем сделать первые выводы относительно текущего состояния каждой из команд. Для кого-то они будут иметь утешительный характер, для кого-то – нет, однако будет и такая категория коллективов, от которых можно было ожидать и больших достижений, но они все равно остались при своем.

К классу последних относится действующий чемпион Украины донецкий «Шахтер», который в рамках пятого тура национального первенства пожаловал в гости к ковалевскому «Колосу» в статусе не то что не лидера очередной гонки за «золотыми» медалями, а вообще в качестве команды, уступающей подопечным Ярослава Вишняка по дополнительным показателям. Дело в том, что «горняки» до этого дважды обожглись на «Кривбассе» (3:3) и «Вересе» (1:1), и это при том, что еврокубки для команды Патрика ван Леувена еще не начинались.

Два важных фактора вызвали определенные опасения у болельщиков команды из Донецка в этот вечер: как «Шахтеру» избежать очередных пропущенных голов и как при этом обойти кризис вторых таймов, который сопровождал «горняков» в матчах до этого. Забегая наперед, скажем, что с обеими этими проблемами чемпионы Украины сумели справиться, а вот что делать с ненужными удалениями – этого гости так и не придумали.

На 38 минуте Гочолеишвили сыграл на правом фланге защиты прямо в ногу Богданову, нанес сопернику травму, а сам при этом оставил команду в меньшинстве. И хорошо, что незадолго до этого «Шахтер» смог продавить защиту «Колоса» посреди первого тайма, а Крыськив и Сикан обеспечили пространство для удара по пустым воротам для Назарины.

До этого мы тоже наблюдали за попытками дончан выйти вперед по счету, однако они концентрировались, в основном, вокруг стандартных положений, а здесь возник вариант с позиционным розыгрышем. Хотя «колоски» в целом действовали довольно компактным блоком сзади.

И как только команда Вишняка начала поднимать голову на фоне удаления у соперников, как сразу же была поймана на быстрой атаке. Мастерский пас Крыськива за спины защитника в центр штрафной с правого фланга под удар Кащуку был лишь вершиной качественного построения перехода от позиционного прессинга к завершающей фазе.

Итак, второй тайм, на который «черно-белые» должны были выходить с существенным отставанием по счету, но при этом преимущество по количеству игроков на поле никуда не делось. Понимал это и «Шахтер», поэтому решение отходить к защите собственных ворот на этот раз от ван Леувена скорее было вынужденной необходимостью. Хозяева начали очень мощно, создали несколько неплохих возможностей с участием Салабая и Мякушко, но своего так и не достигли.

А потом ван Леувен откровенно удивил, когда бросил в бой сразу четыре новых исполнителя в рамках одного слота замен, и при этом это действие позволило его команде без лишних сложностей довести игру до логического завершения. В отличие от «Кривбасса» и «Вереса», «Колос» своими возможностями так и не воспользовался.

В следующие выходные ковалевский «Колос» будет играть против криворожского «Кривбасса», а донецкий «Шахтер» наведается в гости к закарпатскому «Минаю».

Украинская Премьер-лига. 5-й тур.

«Колос» – «Шахтер» - 0:2

Назарина, 25, Криськив, 45+2

Бурда, 32 – Судаков, 89

Гочолеишвили, 38 (грубый фол)

«Колос»: Фесюн - Гончаренко, Бурда, Кукош – Цуриков, Богданов (Болбат, 41), Демченко (Велетень, 60), Лучкевич – Мякушко (Рангел, 82), Безбородько (Салабай, 46), Ореховский.

«Шахтер»: Ризнык – Азарови, Матвиенко, Козик (Ракицкий, 65), Гочолеишвили – Степаненко (Кастилло, 74) – Кащук (Конопля, 64), Крыськив, Назарина, Зубков (Вьюнник, 65) – Сикан (Судаков, 65).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Колос» (с. Ковалевка).

Удары (в створ): 18 (6) – 9 (3)
Угловые: 11 – 4
Оффсайды: 3 – 1.

КОЛОС - ШАХТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 34°C

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чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк текстовая трансляция Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Колос - Шахтер
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 8
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Игорь Петров
Второй тайм опять провалили, такое ощущение что Патрик их загонял на тренировках, физики не хватает на весь матч.
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+4
Злий Глобинець
В день шахтарів вітаю усіх уболівальників гірників з впевненою перемогою! 👍А прихильників Динамо, у свою чергу - з розчаруванням і крахом ваших чергових фантазій.😛
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0
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Reineke
 Молодці , вітаю!!
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0
Summertime
РЕЗНИК на спине вратаря Шахтёра было указано.   Значит на русском он Рэзнык.  А его называют  Ризныком.)    Фамилии не переводятся. Иначе матч проходил в Кузнецовке.   Но никто не смог подобрать шипы Шахтёру на после ливня!    А их же несколько комплектов.  Условная Гетра набуцала бы Резнику в большинстве  штук 5.
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-3
PUMA
Образцовая защита двушку не глотает.Особенно играя в большинстве !!!
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-3
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