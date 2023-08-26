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Колос К
27.08.2023 15:00 - : -
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
26 августа 2023, 22:21 |
121
0

Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

26 августа 2023, 22:21 |
121
0
Колос – Шахтер. Текстовая трансляция матча
ФК Шахтер Донецк

В воскресенье, 27-го августа, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся ковалевский «Колос» и донецкий «Шахтер». Матч пройдет в с. Ковалевка, на поле стадиона «Колос», начало в 15:00.

Возможность наблюдать действующего чемпиона Украины и команду Ярослава Вишняка на соседних позициях в турнирной таблице по итогу четырех стартовых туров перед началом сезона, наверное, никто бы и представить себе не мог. А оно выходит так, что «колоски» имеют даже лучшую защиту, чем «горняки», которые на данном этапе футбольного года откровенно не впечатляют. А ведь скоро Лига чемпионов УЕФА и команде Патрика ван Леувена предстоит показывать должный уровень готовности к этим непростым баталиям.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Колос» – «Шахтер», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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