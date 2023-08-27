Ярослав ВИШНЯК: «Какая разница, сколько у нас пропущенных голов?»

Главный тренер ковалевского «Колоса» Ярослав Вишняк в эфире Megogo прокомментировал поражение своей команды в матче с «Шахтером» (0:2).

«Ничего не случилось. Пропустили два гола. До этого пропустили один гол, а сегодня два. Много раздувается тема вокруг пропущенных голов. Есть ключевое слово – результат. Надо забивать на один больше, чем соперник, и не пропускать. Вот и все. Какая разница, сколько у нас пропущенных голов?

Безбородько получил травму еще в матче на Кубок. У него болело ребро. Перед игрой ему было легче, но во время матча он почувствовал боль, которая не позволила ему выйти на второй тайм. Потому его заменили.

Мне показалось, что игрок «Шахтера» грубовато сыграл против Богданова. Впереди у него будет обследование. Она покажет, насколько серьезна травма. Но так как он не смог продолжить матч, то… Богданов – не тот игрок, который будет меняться, когда у него немного болит», – сказал Вишняк.