В пятом туре украинской Премьер-Лиги «Колос» на своем стадионе в Ковалевке будет принимать донецкий «Шахтер». Интересно, что в первых четырех турах нового чемпионата обе команды одержали по две победы и по два раза сыграли вничью.

Колос

Особенно бросается в глаза тот факт, что на данный момент «Колос» пропустил в свои ворота всего лишь один мяч. И это при том, что в межсезонье команду покинул основной голкипер Евгений Волынец. Но, занявший его место в воротах Кирилл Фесюн, вместе с партнерами по обороне, еще раз доказал, что незаменимых людей нет. И если много работать на тренировках, то результат будет обязательно.

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Кстати, здесь же надо отметить, что явно пришлись ко двору ковалевцам уже опытные защитники Андрей Цуриков и Никита Бурда. Первый по-прежнему успевает отрабатывать и в обороне, и голы забивать в чужие ворота, а бывший динамовец, похоже, окончательно восстановился после длительного лечения, связанного с травмами, и демонстрирует надежную игру. Можно было бы похвалить и еще одного защитника Николая Золотова, но в предыдущем матче с «Рухом» он был удален с поля и теперь будет вынужден пропустить предстоящий поединок.

А еще «Колос» пока остается в числе трех команд, которые еще не проигрывали в чемпионате. Причем одна из них – это будущий соперник «Шахтер». Поэтому в случае ничьей, оба клуба останутся с нулями в графе поражений. А если кто-то из них выиграет, то число нулей в турнирной таблице, понятно, что сократиться.

Шахтер

По сравнению с «Колосом», новые подопечные Патрика ван Леувена вряд ли довольны тем, что имеют 8 очков после четырех проведенных матчах. Ведь они наверняка они не планировали играть вничью с «Вересом» 1:1 и «Кривбассом» 3:3. Но пока чемпион вынужден довольствоваться тем, что имеет и рассчитывать на пополнение очкового багажа в следующих матчах.

Что-то совсем плохо у горняков с игровой дисциплиной. Особенно это относится к Артему Бондаренко, который уже умудрился получить две красные карточки в новом сезоне. Под стать ему и Дмитрий Чигринский, недавно вернувшийся в родной клуб. В своем втором матче за «Шахтер» опытный защитник получил два предупреждения и тоже был вынужден досрочно покинуть поле. Оба они в матче с «Колосом» точно не сыграют.

Не будет в составе горняков и Лассины Траоре, который на днях перенес операцию. Также стало известно на этой неделе, что защитник Виктор Корниенко отправился в аренду в полтавскую «Ворсклу», а на его позицию был приобретен грузинский игрок Иракли Азаров. Учитывая, что справа у горняков мы уже частенько видим его соотечественника Гиорги Гочелеишвили, то вскоре можем наблюдать в донецкой команде линию оборону с грузинским акцентом.

И еще. Из позитивных новостей для болельщиков «Шахтера» можно выделить возвращение в строй Георгия Судакова. Его отсутствие в стартовых матчах нового чемпионата явно сказывалось на конструктивной игре горняков. Да и для нашей сборной этот футболист очень важен.

Статистика матчей

В украинской Премьер-Лиге соперники провели 9 матчей, в которых 8 побед у «Шахтера» и один раз была зафиксирована ничья. Разница мячей 25-6. Вот и в прошлом сезоне горняки дважды добивались успеха. В первом круге на «Арене-Львов» со счетом 3:0 (два гола забил Мудрик и один Тэйлор). А во втором круге в Ковалевке 3:1 (здесь отличились у победителей Бондаренко, Траоре и Келси, а у «Колоса» - Ориховский).

Ориентировочные составы:

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Болбат, Лучкевич, Ореховский, Богданов, Мякушко, Ильин, Безбородько

«Шахтер»: Ризнык, Гочолеишвили, Матвиенко, Ракицкий, Топалов, Степаненко, Крыськив, Назарина, Судаков, Зубков, Сикан

Прогноз на противостояние:

Подопечные Патрика ван Леувена потеряли уже четыре очка и, скорее всего, в Ковалевке они наверняка будут играть на победу. У «Колоса» сейчас тоже достаточно опытный состав, поэтому игра должна получиться интересной. Предположим, что «Шахтер» выиграет со счетом 2:1.

27 августа, воскресенье