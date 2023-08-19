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Чемпионат Украины
Рух Львов
19.08.2023 19:00 – FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 20:53 | Обновлено 19 августа 2023, 21:34
1231
6

Голы, сейвы, удаление. Рух и Колос сыграли вничью

Обе команды продолжают идти без поражений

19 августа 2023, 20:53 | Обновлено 19 августа 2023, 21:34
1231
6
Голы, сейвы, удаление. Рух и Колос сыграли вничью
ФК «Рух»

В субботу, 19 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретились львовской «Рух» и коваливский «Колос». Поединок состоялся на «Арене Львов».

После победы над «Полесьем» главный тренер «Руха» Виталий Пономарев в стартовом составе своей команды произвел лишь одно изменение: вместо Теслюка дебютировал в УПЛ новичок «желто-черных» Плюман. В своем стартовом составе Ярослав Вишняк, для которого это был 40-й матч в чемпионатах у руля «Колоса», также совершил одну ротацию: Велетня заменил Демченко.

В самом начале матча гости упустили реальную возможность открыть счет, когда фланговую передачу Мякушко не сумел замкнуть Демченко. Хозяева поля ответили дальним ударом Плюмана – мяч пролетел рядом со штангой. Мог отличиться и Эдсон, который пробивал головой после навеса с углового в исполнении Плюмана, но Фесюн парировал удар бразильца.

ФК «Рух»

В середине тайма пытался дальним ударом завершить атаку лучший бомбардир руховцев Климчук, но Фесюн был на месте. Атака «Колоса» правым флангом завершилась передачей на дальнюю штангу, где Цуриков, опередив Сыча, головой точно пробил в дальний угол. Для защитника коваливцев это уже второй гол с начала чемпионата. Для «Руха» же это был 100-й пропущенный гол в УПЛ.

Во время перерыва оба тренера произвели замены. В составе «Колоса» на поле вышел опытный Болбат, для которого это был 150-й матч в УПЛ. Виталий Пономарев вместо Притулы выпустил Таллеса.

Первый опасный момент второго тайма создали хозяева поля, когда Климчук пробил чуть выше ворот. Затем Соломон подкручивал мяч со штрафного в дальний угол, но Фесюн перевел его на угловой. И после этого стандарта «Рух» сравнял счет: Слюбик головой пробил под перекладину. Для защитника это был первый гол в УПЛ (в 22-й игре), а «Колос» прервал клубную рекордную «сухую» серию, продолжавшуюся 419 минут.

ФК «Рух»

После того как соперники обменялись голами, игра стала еще более напряженной. Коваливцы пытались вырвать победу и создали опасные моменты. Сначала на ударной позиции оказался Цуриков, но пробил выше ворот. Вскоре Ледвий в падении парировал дальний удар Ильина. В свою очередь Фесюн тоже спас ворота, отбив удар Слюсара с близкого расстояния. К концу матч «Колос» остался в меньшинстве, когда впервые в УПЛ был удален с поля Золотов (в 40-й игре).

В итоге «Рух» прервал свою клубную рекордную победную серию, продолжавшуюся 3 игры. Беспроигрышный же клубный рекордный сериал «желто-черных» увеличился до 8 игр: 5 побед и 3 ничьи. Коваливцы сохранили свою традицию и продолжают забивать голы в ворота «Руха» в каждой игре.

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Рух» – «Колос» – 1:1

Слюбик (56) - Цуриков (35)

Эдсон (67), Сапуга (86) – Бондаренко (59), Богданов (86).

Золотов (83).

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Плюман (Квасница, 62), Сапуга, Эдсон (Слюсар, 75), Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Рунич, 79), Климчук.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 89), Богданов (Велетень, 89), Мякушко (Болбат, 46), Безбородко (Салабай, 67), Демченко (Ильин, 67).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев).

Стадион: «Арена Львов».

Наши оценки:

«Рух» (замены): Квасница - 5.5, Слюсар - 6.0, Таллес - 6.0, Рунич - 6.0.

«Колос» (замены): Болбат - 5.5, Ильин - 6.5, Салабай - 5.0, Велетень - б/о.

РУХ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос отчеты
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Gargantua
Бурда выглядит лучше любого из четырех центральных защитников  Динамо
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+2
Злий Глобинець
От і добре, от і гаразд. Шахтар, якщо переможе завтра Кривбас (а швидше всього, так воно і буде), розділить з Рухом 1-2 місце. Головне, щоб Динамо втратило очки з Чорноморцем - дуже сподіваюсь на це.
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+2
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Summertime
Ну вот. 4-й тур и уже нет абсолютного лидера.  Теперь будем считать по потерянным из-за переносов.
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+1
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саня лысый
От і добре, от і гаразд. Кривбас надере дупу недочемпіону а Динамо спокійно розбереться з Чорноморцем, Динамо друге, Кривбас третій, а натягнуті на перше місце в минулому сезоні залишаться там де й мають бути.
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-5
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