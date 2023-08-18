В субботу, 19 августа, лидер чемпионата «Рух» в рамках 4-го тура УПЛ будет принимать на «Арене Львов» своих преследователей по турнирной таблице из «Колоса». Ковалевцы забивают голы руховцам во всех матчах чемпионатов.

Рух

Руховцы удачно стартовали в новом сезоне, одержав три подряд победы, установив при этом клубный рекорд. Подопечные Виталия Пономарева удерживают еще два клубных рекордных беспроигрышных достижения. Беспроигрышная домашняя серия «желто-черных» длится 8 игр: четыре победы и четыре ничьи. Да и вообще, руховцы не знают горечи поражений в УПЛ на протяжении 7 игр: пять побед и две ничьи.

Вот предматчевое мнение одного из легионеров «Руха» Вива Соломона-Отабора: «Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы добьемся нужного нам результата. Наша команда очень хорошо работает, и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона». Это будет 40-й домашний матч «Руха» в УПЛ.

Колос

Ковалевцы также идут с начала чемпионата без поражений, набрав 7 очков. Единственная потеря очков произошла в стартовой игре сезона, когда «Колос» в гостях сыграл вничью с «Оболонью». При этом ковалевцы не пропускают голов в УПЛ в течение 363 минут и могут улучшить клубный «сухой» рекорд (382 минуты). Для главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка это будет 40-й матч у руля ковалевцев в чемпионатах.

После трех туров в составе «Колоса» на поле выходило только 16 игроков, что говорит о стабильности состава. При этом линия обороны и вратарь Кирилл Фесюн выступают без всякой замены. С особым настроением выйдет на поле Павел Ориховский, в свое время выступавший и за «Рух», а его одноклубник Сергей Болбат может провести 150-й матч в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Колос» провели уже пять очных дуэлей в УПЛ, в которых трижды победу праздновали ковалевцы, однажды была ничья и одна виктория – на стороне руховцев. При этом во Львове «Рух» уступал «Колосу» в двух матчах. В последний раз ковалевцы играли на поле «желто-черных» 12 марта этого года и благодаря голу Павла Ориховского вернулись домой с победой со счетом 1:0. В общем, «Колос» забивает голы «Руху» во всех матчах УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Киев), который провел 40 игр в УПЛ. Ранее «Рух» при Новохатнем отыграл 3 матча в чемпионатах и еще не побеждал: две ничьи и поражение. «Колос» при этом арбитре проведет третью игру в УПЛ, а в предыдущих по разу побеждал и проигрывал.

Прогноз на противостояние

«Рух» на своем поле не набрал еще ни одного очка с «Колосом». Вместе с тем руховцы удерживают домашний беспроигрышный клубный рекордный сериал. Спрогнозируем боевую ничью в предстоящем поединке.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Эдсон, Рунич, Притула, Теслюк, Климчук.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ориховский, Богданов, Велетень, Мякушко, Лучкевич, Безбородько.

19 августа, суббота