Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Украина. Премьер лига
18 августа 2023, 23:11 |
130
1

Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

«Рух» с «Колосом» домашних очков еще не набирал

18 августа 2023, 23:11 |
130
1
Рух – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
УПЛ

В субботу, 19 августа, лидер чемпионата «Рух» в рамках 4-го тура УПЛ будет принимать на «Арене Львов» своих преследователей по турнирной таблице из «Колоса». Ковалевцы забивают голы руховцам во всех матчах чемпионатов.

Рух

Руховцы удачно стартовали в новом сезоне, одержав три подряд победы, установив при этом клубный рекорд. Подопечные Виталия Пономарева удерживают еще два клубных рекордных беспроигрышных достижения. Беспроигрышная домашняя серия «желто-черных» длится 8 игр: четыре победы и четыре ничьи. Да и вообще, руховцы не знают горечи поражений в УПЛ на протяжении 7 игр: пять побед и две ничьи.

Вот предматчевое мнение одного из легионеров «Руха» Вива Соломона-Отабора: «Это опасный для нас оппонент, но если будем делать то, что было в предыдущих трех играх, у нас все будет хорошо и мы добьемся нужного нам результата. Наша команда очень хорошо работает, и наши старания были вознаграждены тремя победами в трех матчах на старте сезона». Это будет 40-й домашний матч «Руха» в УПЛ.

Колос

Ковалевцы также идут с начала чемпионата без поражений, набрав 7 очков. Единственная потеря очков произошла в стартовой игре сезона, когда «Колос» в гостях сыграл вничью с «Оболонью». При этом ковалевцы не пропускают голов в УПЛ в течение 363 минут и могут улучшить клубный «сухой» рекорд (382 минуты). Для главного тренера «Колоса» Ярослава Вишняка это будет 40-й матч у руля ковалевцев в чемпионатах.

После трех туров в составе «Колоса» на поле выходило только 16 игроков, что говорит о стабильности состава. При этом линия обороны и вратарь Кирилл Фесюн выступают без всякой замены. С особым настроением выйдет на поле Павел Ориховский, в свое время выступавший и за «Рух», а его одноклубник Сергей Болбат может провести 150-й матч в УПЛ.

Статистика встреч

«Рух» и «Колос» провели уже пять очных дуэлей в УПЛ, в которых трижды победу праздновали ковалевцы, однажды была ничья и одна виктория – на стороне руховцев. При этом во Львове «Рух» уступал «Колосу» в двух матчах. В последний раз ковалевцы играли на поле «желто-черных» 12 марта этого года и благодаря голу Павла Ориховского вернулись домой с победой со счетом 1:0. В общем, «Колос» забивает голы «Руху» во всех матчах УПЛ.

Фемида

Арбитром матча назначен Владимир Новохатний (Киев), который провел 40 игр в УПЛ. Ранее «Рух» при Новохатнем отыграл 3 матча в чемпионатах и еще не побеждал: две ничьи и поражение. «Колос» при этом арбитре проведет третью игру в УПЛ, а в предыдущих по разу побеждал и проигрывал.

Прогноз на противостояние

«Рух» на своем поле не набрал еще ни одного очка с «Колосом». Вместе с тем руховцы удерживают домашний беспроигрышный клубный рекордный сериал. Спрогнозируем боевую ничью в предстоящем поединке.

Ориентировочные составы:

«Рух»: Ледвий, Роман, Дидык, Сыч, Слюбик, Сапуга, Эдсон, Рунич, Притула, Теслюк, Климчук.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бондаренко, Бурда, Золотов, Ориховский, Богданов, Велетень, Мякушко, Лучкевич, Безбородько.

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
Vbet
Сделать ставку Зробити ставку

19 августа, суббота

«Рух» – «Колос»
Львов. Стадион «Арена Львов». 19:00
ТВ-трансляция на телеканалах Суспильне и Спорт-1
РУХ – КОЛОС. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Владимир Новохатний (Киев)
Прогноз Sport.ua – 1:1
По теме:
Верес – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Металлист 1925 – Минай. Текстовая трансляция матча
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Рух Львов Рух - Колос прогнозы
Юрий Назаркевич
Юрий Назаркевич Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
Футбол | 18 августа 2023, 00:06 6
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками
После матча Динамо с Арисом на поле возникла потасовка между игроками

Киевские футболисты показали провокационные жесты болельщикам гостей

Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Футбол | 18 августа 2023, 01:41 1
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК
Известны все соперники украинских клубов в плей-офф ЛЕ и ЛК

«Заря», «Днепр-1» и «Динамо» уже знают, к кому готовиться

Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Баскетбол | 18.08.2023, 18:43
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
Прощание с олимпийским отбором. Сборная Украины проиграла Хорватии
ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии
Футбол | 18.08.2023, 21:23
ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии
ОФИЦИАЛЬНО. Перед матчем с Украиной. Спаллети – новый тренер сборной Италии
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Футбол | 18.08.2023, 00:59
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
ЛУЧЕСКУ: «Баннеры греков были против Украины. Я не мог остановить игроков»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
apepa
Рух двигаецца в правильном направлении. Вперед к золотым медалям!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
ВИДЕО. Яремчук оформил хет-трик в матче Лиги конференций
17.08.2023, 23:12 14
Футбол
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
Итоги Q3 Лиги конференций. Динамо и Днепр-1: определены пары 4-го раунда
18.08.2023, 05:55 6
Футбол
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
Ман Сити – Севилья – 1:1 (пен. 5:4). Суперкубок УЕФА. Видео голов и обзор
17.08.2023, 00:17 4
Футбол
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
Муж Свитолиной стал автором знакового достижения
17.08.2023, 14:24 3
Теннис
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
Месть Алькараса, Медведев – аут. Определены четвертьфиналисты в Цинциннати
18.08.2023, 09:15
Теннис
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
Они старались. Днепр-1 не смог победить Славию
17.08.2023, 22:53 16
Футбол
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
Волевая победа и серия пенальти. Динамо с трудом одолело Арис
17.08.2023, 22:48 172
Футбол
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
Женский чемпионат мира 2023 по футболу: календарь и результаты
18.08.2023, 01:01 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем