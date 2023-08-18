В субботу, 19 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встретятся львовской «Рух» и коваливский «Колос». Поединок состоится на «Арене Львов». Начало назначено на 19:00.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

«Рух» по итогам первых трех туров расположился на 1-м месте турнирной таблицы, «Колос» – на втором, опережая по дополнительным показателям донецкий «Шахтер».

Львовская команда на старте чемпионата выиграла три матча из трех. Подопечные Виталия Пономаренко обыграли «Зарю» (2:1), «Ворсклу» (4:1) и «Полесье» (1:0).

«Колос» не смог выиграть только в первом туре – нулевая ничья с «Оболонью». Затем команда Ярослава Вишняка с одинаковым счетом 2:0 победила «Черноморец» и «Верес». В трех поединках команда не пропустила ни одного гола.

«Рух» и «Колос» провели друг с другом 9 матчей. Больше побед на счету «Колоса» - 5, «Рух» выиграл трижды, еще один матч завершился вничью. В прошлом чемпионате оба поединка выиграл «Колос» – 2:0 и 1:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Колос», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.