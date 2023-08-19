Рух – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги
В субботу, 19 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встречались львовской «Рух» и коваливский «Колос».
Украинская Премьер-лига. 4-й тур.
«Рух» – «Колос» – 1:1
Слюбик (56) – Цуриков (35)
Золотов (83).
«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Плюман (Квасница, 62), Сапуга, Эдсон (Слюсар, 75), Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Рунич, 79), Климчук.
«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 89), Богданов (Велетень, 89), Мякушко (Болбат, 46), Безбородко (Салабай, 67), Демченко (Ильин, 67).
Обзор матча
Видео гола Цурикова
Видео гола Слюбика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В игре против команды «Аль-Таавун» хозяева поля пропустили два гола
Президент ФБУ прокомментировал выступление команды в Стамбуле