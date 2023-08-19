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Рух Львов
19.08.2023 19:00 – FT 1 : 1
Колос К
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Украина. Премьер лига
19 августа 2023, 21:09 | Обновлено 19 августа 2023, 21:43
413
0

Рух – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 4 тура украинской Премьер-лиги

19 августа 2023, 21:09 | Обновлено 19 августа 2023, 21:43
413
0
Рух – Колос – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Рух Львов

В субботу, 19 августа, в матче четвертого тура Украинской Премьер-лиги встречались львовской «Рух» и коваливский «Колос».

Украинская Премьер-лига. 4-й тур.

«Рух» – «Колос» – 1:1

Слюбик (56) – Цуриков (35)

Золотов (83).

«Рух»: Ледвий, Сыч, Слюбик, Дидык, Роман, Плюман (Квасница, 62), Сапуга, Эдсон (Слюсар, 75), Притула (Таллес, 46), Соломон-Отабор (Рунич, 79), Климчук.

«Колос»: Фесюн, Цуриков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Ореховский (Милько, 89), Богданов (Велетень, 89), Мякушко (Болбат, 46), Безбородко (Салабай, 67), Демченко (Ильин, 67).

Обзор матча

Видео гола Цурикова

Видео гола Слюбика

События матча

83’
Николай Золотов (Колос К) получает красную карточку.
56’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Слюбик (Рух Львов).
34’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос К).
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Источник Sport.ua
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