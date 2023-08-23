Украина. Премьер лига23 августа 2023, 11:02 |
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Шахтер сообщил, что Траоре перенес операцию и выбыл на продолжительный срок
Буркиниец в осенней части сезона не сыграет
23 августа 2023, 11:02 |
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«Шахтер» подтвердил информацию о том, что 22-летний центрфорвард команды Лассина Траоре оказался в лазарете.
Сообщается, что буркиниец уже перенес операцию, которая прошла в специализированной клинике в Финляндии, и выбыл на продолжительный период.
У форварда был диагностирован отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. В осенней части сезона Траоре «горнякам» точно не поможет.
В нынешнем сезоне Траоре успел сыграть за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.
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Комментарии 2
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Більше лікується, ніж грає. Напевно, з ним варто б було розірвати контракт, принаймі, зекономити б на лікуванні.
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