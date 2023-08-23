Шахтер сообщил, что Траоре перенес операцию и выбыл на продолжительный срок

«Шахтер» подтвердил информацию о том, что 22-летний центрфорвард команды Лассина Траоре оказался в лазарете.

Сообщается, что буркиниец уже перенес операцию, которая прошла в специализированной клинике в Финляндии, и выбыл на продолжительный период.

У форварда был диагностирован отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. В осенней части сезона Траоре «горнякам» точно не поможет.

В нынешнем сезоне Траоре успел сыграть за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.