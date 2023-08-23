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  4. Шахтер сообщил, что Траоре перенес операцию и выбыл на продолжительный срок
Украина. Премьер лига
23 августа 2023, 11:02 |
311
2

Шахтер сообщил, что Траоре перенес операцию и выбыл на продолжительный срок

Буркиниец в осенней части сезона не сыграет

23 августа 2023, 11:02 |
311
2
Шахтер сообщил, что Траоре перенес операцию и выбыл на продолжительный срок
shakhtar.com. Лассина Траоре

«Шахтер» подтвердил информацию о том, что 22-летний центрфорвард команды Лассина Траоре оказался в лазарете.

Сообщается, что буркиниец уже перенес операцию, которая прошла в специализированной клинике в Финляндии, и выбыл на продолжительный период.

У форварда был диагностирован отрыв сухожилия четырехглавой мышцы бедра. В осенней части сезона Траоре «горнякам» точно не поможет.

В нынешнем сезоне Траоре успел сыграть за «Шахтер» 3 матча в УПЛ, в которых отличился 2 забитыми мячами.

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Лассина Траоре Шахтер Донецк травма бедра травма операция
Источник ФК Шахтер Донецк
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Serhii P.
Більше лікується, ніж грає. Напевно, з ним варто б було розірвати контракт, принаймі, зекономити б на лікуванні.
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