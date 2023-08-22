Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
Виктор Вацко сообщил, что Лассина Траоре снова выбыл из состава команды
22-летний буркинийский форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре травмировался.
Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:
«Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпал. Из того, что я знаю, Шахтер сейчас играет под очень-очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам таких нагрузок в тренировочном процессе», – сказал Вацко.
В мае 2023 года Траоре получил повреждение – тендинит квадрицепса. Из-за этой травмы он провел 3 месяца вне игры.
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