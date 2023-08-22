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Украина. Премьер лига
22 августа 2023, 11:25 | Обновлено 22 августа 2023, 11:46
2623
2

Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена

Виктор Вацко сообщил, что Лассина Траоре снова выбыл из состава команды

22 августа 2023, 11:25 | Обновлено 22 августа 2023, 11:46
2623
2
Источник: форвард Шахтера получил травму. Все из-за тренировок ван Леувена
ФК Шахтер. Лассина Траоре

22-летний буркинийский форвард донецкого «Шахтера» Лассина Траоре травмировался.

Об этом сообщил украинский журналист Виктор Вацко:

«Серьезную травму снова получил Траоре, на несколько месяцев выпал. Из того, что я знаю, Шахтер сейчас играет под очень-очень серьезными нагрузками. После Мирчи Луческу ни один другой тренер не предлагал футболистам таких нагрузок в тренировочном процессе», – сказал Вацко.

В мае 2023 года Траоре получил повреждение – тендинит квадрицепса. Из-за этой травмы он провел 3 месяца вне игры.

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травма Лассина Траоре Шахтер Донецк Виктор Вацко Патрик ван Леувен Мирча Луческу
Источник Вацко Live
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Комментарии 2
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Gargantua
визуально у него лишний вес, он слишком тяжелый
его надо было хорошо подсушить. а высокие нагрузки после травмы с лишним весом это конечно прямой путь к новой травматизации
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+2
Vitason
Да,то что вес у него лишний это видно в 22 года нападающий не очень конечно,а что будет в 28-30?
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+1
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