Состоялся поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» принимал «Шахтер». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Свой второй гол «Шахтер» забил в меньшинстве, поскольку на 38-й минуте красную карточку заработал Гочолеишвили. Это удаление стало для команды уже третьим в пяти сыгранных матчах в чемпионате.

Минимум к матчу «Руха» «Шахтер» возглавил турнирную таблицу. Шанс его отодвинуть оттуда имеет «Черноморец», если выиграет у «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Колос» - «Шахтер» - 0:2.

Голы: Назарина, 25, Криськив, 45+2.