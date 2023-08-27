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Чемпионат Украины
Колос К
27.08.2023 15:00 – FT 0 : 2
Шахтер Донецк
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Украина. Премьер лига
27 августа 2023, 18:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:57
156
0

Колос – Шахтер – 0:2. Очередное удаление у Шахтера. Видео голов и обзор

Донецкая команда вышла на первое место в турнирной таблице

27 августа 2023, 18:54 | Обновлено 27 августа 2023, 18:57
156
0
Колос – Шахтер – 0:2. Очередное удаление у Шахтера. Видео голов и обзор
УПЛ

Состоялся поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» принимал «Шахтер». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Свой второй гол «Шахтер» забил в меньшинстве, поскольку на 38-й минуте красную карточку заработал Гочолеишвили. Это удаление стало для команды уже третьим в пяти сыгранных матчах в чемпионате.

Минимум к матчу «Руха» «Шахтер» возглавил турнирную таблицу. Шанс его отодвинуть оттуда имеет «Черноморец», если выиграет у «Ворсклы».

Украинская Премьер-лига. 5 тур.

«Колос» - «Шахтер» - 0:2.

Голы: Назарина, 25, Криськив, 45+2.

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Кащук (Шахтер Донецк).
38’
Георгий Гочолеишвили (Шахтер Донецк) получает красную карточку.
25’
ГОЛ ! Мяч забил Егор Назарина (Шахтер Донецк).
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Источник Sport.ua
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