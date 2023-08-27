Колос – Шахтер – 0:2. Очередное удаление у Шахтера. Видео голов и обзор
Донецкая команда вышла на первое место в турнирной таблице
Состоялся поединок 5 тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Колос» принимал «Шахтер». Игра закончилась со счетом 2:0 в пользу «горняков». Свой второй гол «Шахтер» забил в меньшинстве, поскольку на 38-й минуте красную карточку заработал Гочолеишвили. Это удаление стало для команды уже третьим в пяти сыгранных матчах в чемпионате.
Минимум к матчу «Руха» «Шахтер» возглавил турнирную таблицу. Шанс его отодвинуть оттуда имеет «Черноморец», если выиграет у «Ворсклы».
Украинская Премьер-лига. 5 тур.
«Колос» - «Шахтер» - 0:2.
Голы: Назарина, 25, Криськив, 45+2.
События матча
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