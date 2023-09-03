Еще раньше днепровский клуб объявил, что в случае вылета из Лиги конференций закончит свои выступления в Ужгороде и вернется домой в Днепр. Поэтому сегодняшнее выступление на ужгородском «Авангарде» должно было стать для подопечных пока Городова финальным аккордом на Закарпатье.

Команда соперников своего нового главного тренера уже получила - команду возглавил известный белорусский специалист Олег Дулуб, который тоже не хотел бы терять очки.

Составы команд были более или менее боевые. У днепрян несколько футболистов получили передышку, их подменяли дублеры, а в ЛНЗ не было звездных новичков Рыбаклки и Олейника.

Игра началась с монотонного владения мячом «Днепром-1». Тактика сводилась к попыткам в неспешном темпе пройти черкасскую защиту, но она была явно против. Как оказалось, вторым аргументом должны были стать дальние удары, но создалось впечатление, что все силы у футболистов шли на выход на ударную позицию – сами удары особой угрозы не несли.

ЛНЗ бегал в контратаки, если они шли по левому флангу, то были хоть намеки на моменты, а вот справа играл Наумец, который запорол все, что мог, многократно теряя мяч в простых ситуациях и принимая неверные решения. Неудивительно, что он отыграл только тайм.

Единственным моментом в тайме стал удар Гуцуляка из центра штрафной мимо правой штанги. А у ЛНЗ возникла интересная ситуация. Транслятор показал статистику перед перерывом, единственным числом, отличным от нуля, у команды стало владение мячом. Больше команда за тайм не сделала абсолютно ничего.

Тайм второй был веселее. У днепрян было несколько неплохих моментов, но кипер черкасской команды Пеньков поймал кураж и поочередно справился с ударами Сарапия головой, Горина и Когута в упор.

Мог забивать и Гуцуляк, и это был бы гол тура, но после шикарного заброса Сарапия и не менее шикарного приёма на грудь с последующим ударом мяч полетел чуть выше ворот.

Команды после всплеска снова сбавили скорости. Увеличилось количество фолов, правда, откровенных грубостей не было.

Несколько раз подопечные Дулуба тоже сбегали в атаку, Прядун имел самый реальный случай забить, но чуть не попал в створ после выхода на Волынца справа. Днепряне же, спеша и нервничая, перешли к тактике навесов с прострелами, но гости их леко нивелировали.

Так и закончился этот не слишком зрелищный матч – голов не было. Из персоналий запомнились разве что вратари, особенно черкасский, и все, выделить кого-то со знаком «плюс» будет трудно.

Теперь «Днепр-1» вернется в свой родной город, а мы будем наблюдать и за его выступлениями там, и за ситуацией с, как говорят, его неформальным руководством.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Днепр-1» - ЛНЗ - 0:0.

Каплиенко, 87, Горин, 90+3 - Калюжный, 54, Савин, 57, Норенков, 68, Бойко, 90+1.

«Днепр-1»: Волынец - Горбунов (Каплиенко, 46), Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут (Рубчинский, 76), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76), Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Филиппов.

«ЛНЗ»: Пеньков - Муравский, Лопиренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич (Хобленко, 76), Калюжный, Наумец (Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Савин (Норенков, 64).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Днепра-1: Каплиенко - 6,0, Леднев - 5,0, Мирошниченко - 5,0, Рубчинский - 5,5, Билл - 5,0.

Замены ЛНЗ: Шестаков - 5,0, Норенков - 5,0, Хобленко - 5,0, Тарасенко - б/о.