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03.09.2023 13:00 – FT 0 : 0
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 14:55 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:05
1293
10

Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ

Небольшое преимущество днепрян в голы конвертировать не получилось

03 сентября 2023, 14:55 | Обновлено 03 сентября 2023, 16:05
1293
10
Сухое прощание с Ужгородом. Днепр-1 не переиграл ЛНЗ
УПЛ

Еще раньше днепровский клуб объявил, что в случае вылета из Лиги конференций закончит свои выступления в Ужгороде и вернется домой в Днепр. Поэтому сегодняшнее выступление на ужгородском «Авангарде» должно было стать для подопечных пока Городова финальным аккордом на Закарпатье.

Команда соперников своего нового главного тренера уже получила - команду возглавил известный белорусский специалист Олег Дулуб, который тоже не хотел бы терять очки.

Составы команд были более или менее боевые. У днепрян несколько футболистов получили передышку, их подменяли дублеры, а в ЛНЗ не было звездных новичков Рыбаклки и Олейника.

Игра началась с монотонного владения мячом «Днепром-1». Тактика сводилась к попыткам в неспешном темпе пройти черкасскую защиту, но она была явно против. Как оказалось, вторым аргументом должны были стать дальние удары, но создалось впечатление, что все силы у футболистов шли на выход на ударную позицию – сами удары особой угрозы не несли.

ЛНЗ бегал в контратаки, если они шли по левому флангу, то были хоть намеки на моменты, а вот справа играл Наумец, который запорол все, что мог, многократно теряя мяч в простых ситуациях и принимая неверные решения. Неудивительно, что он отыграл только тайм.

Единственным моментом в тайме стал удар Гуцуляка из центра штрафной мимо правой штанги. А у ЛНЗ возникла интересная ситуация. Транслятор показал статистику перед перерывом, единственным числом, отличным от нуля, у команды стало владение мячом. Больше команда за тайм не сделала абсолютно ничего.

Тайм второй был веселее. У днепрян было несколько неплохих моментов, но кипер черкасской команды Пеньков поймал кураж и поочередно справился с ударами Сарапия головой, Горина и Когута в упор.

Мог забивать и Гуцуляк, и это был бы гол тура, но после шикарного заброса Сарапия и не менее шикарного приёма на грудь с последующим ударом мяч полетел чуть выше ворот.

Команды после всплеска снова сбавили скорости. Увеличилось количество фолов, правда, откровенных грубостей не было.

Несколько раз подопечные Дулуба тоже сбегали в атаку, Прядун имел самый реальный случай забить, но чуть не попал в створ после выхода на Волынца справа. Днепряне же, спеша и нервничая, перешли к тактике навесов с прострелами, но гости их леко нивелировали.

Так и закончился этот не слишком зрелищный матч – голов не было. Из персоналий запомнились разве что вратари, особенно черкасский, и все, выделить кого-то со знаком «плюс» будет трудно.

Теперь «Днепр-1» вернется в свой родной город, а мы будем наблюдать и за его выступлениями там, и за ситуацией с, как говорят, его неформальным руководством.

Украинская Премьер-лига. 6 тур.

«Днепр-1» - ЛНЗ - 0:0.

Каплиенко, 87, Горин, 90+3 - Калюжный, 54, Савин, 57, Норенков, 68, Бойко, 90+1.

«Днепр-1»: Волынец - Горбунов (Каплиенко, 46), Сарапий, Сваток, Танчик, Горин, Когут (Рубчинский, 76), Пихаленок (Леднев, 64), Пирес (Билл, 76), Гуцуляк (Мирошниченко, 64), Филиппов.

«ЛНЗ»: Пеньков - Муравский, Лопиренок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасич (Хобленко, 76), Калюжный, Наумец (Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Савин (Норенков, 64).

Арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - ЛНЗ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Наши оценки:

Замены Днепра-1: Каплиенко - 6,0, Леднев - 5,0, Мирошниченко - 5,0, Рубчинский - 5,5, Билл - 5,0.

Замены ЛНЗ: Шестаков - 5,0, Норенков - 5,0, Хобленко - 5,0, Тарасенко - б/о.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Днепр-1 - ЛНЗ отчеты
Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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Комментарии 10
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Gargantua
моменты создали но забивать некому
Филиппов сейчас это бледная тень того, который уехал в Бельгию.
привет Анакреону, который тут любит писать. что всем надо ехать в еврочемпионаты, дескать там научат играть.
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+2
Pepik
Ненайліпші часи для Дніпра. Нічого, вірю, почекаємо.
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+2
korrektno
Теперішній Дніпро-1 -  найтупіша команда УПЛ. Може забити лише випадково, а пропустити закономірно. За даних обставин, на жаль, ймовірно команда зникне.
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+2
mayakovskiy1
Посыпались смешные. Хотя с ними все было понятно еще после того как их Шахта в калитку разобрала. Даже страшно представить какие бы были счета будь это шапито в ЛЧ
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+1
Pop Pop
Нету Бени-нет голов!
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+1
Віктор Коробка
Згоден з коментатором - трохи дивні заміни зробив Городов.
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0
VitosKH
Benya sizo-no penalti😂
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0
Andrey Ilyashenko
Це лайно судччи зі справ любителя кави, не довго протягне... 
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0
Показать Скрыть 1 ответ
bolelschik
Жаль, что игроки Днепра не знают, что нужно бить в створ ворот, но мимо вратаря. Если б знали, забили б пять голов. Городов пожалел, что во времена его молодости били мимо вратаря, иначе бы он не пропустил ни  одного гола
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-1
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