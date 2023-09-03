03.09.2023 13:00 – FT 0 : 0
Украина. Премьер лига03 сентября 2023, 16:34 |
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Днепр-1 – ЛНЗ – 0:0. Скучные нули на прощание в Ужгороде. Видеообзор матча
Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ
03 сентября 2023, 16:34 |
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3 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между клубами «Днепр-1» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.
Для днепровской команды это был последний домашний поединок в Ужгороде. Клуб вернется в родной Днепр.
Интересно, что к первому тайму арбитр добавил 1 минуту, однако дал свисток на перерыв спустя 38 секунд.
УПЛ. 6-й тур. 3 сентября
Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы – 0:0
Видеообзор матча:
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