3 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между клубами «Днепр-1» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.

Для днепровской команды это был последний домашний поединок в Ужгороде. Клуб вернется в родной Днепр.

Интересно, что к первому тайму арбитр добавил 1 минуту, однако дал свисток на перерыв спустя 38 секунд.

УПЛ. 6-й тур. 3 сентября

Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы – 0:0