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Чемпионат Украины
Днепр-1
03.09.2023 13:00 – FT 0 : 0
ЛНЗ Черкассы
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Украина. Премьер лига
03 сентября 2023, 16:34 |
243
0

Днепр-1 – ЛНЗ – 0:0. Скучные нули на прощание в Ужгороде. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 6-го тура УПЛ

03 сентября 2023, 16:34 |
243
0
Днепр-1 – ЛНЗ – 0:0. Скучные нули на прощание в Ужгороде. Видеообзор матча
УПЛ

3 сентября состоялся матч 6-го тура УПЛ между клубами «Днепр-1» и ЛНЗ Черкассы. Игра завершилась со счетом 0:0.

Для днепровской команды это был последний домашний поединок в Ужгороде. Клуб вернется в родной Днепр.

Интересно, что к первому тайму арбитр добавил 1 минуту, однако дал свисток на перерыв спустя 38 секунд.

УПЛ. 6-й тур. 3 сентября

Днепр-1 – ЛНЗ Черкассы – 0:0

Видеообзор матча:

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Днепр-1 ЛНЗ Черкассы Днепр-1 - ЛНЗ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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