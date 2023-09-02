В воскресенье, 3 сентября, состоится поединок 6-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Днепр-1» и черкасский ЛНЗ. Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

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«Днепру-1» не помогли переносы матчей – команда последовательно вылетела из трех еврокубков, не имеет постоянного тренера и находится на тринадцатом месте в турнирной таблице. ЛНЗ находится на две ступеньки еще ниже, причем имеет на две сыгранных больше игры. Главный тренер тоже другой, правда, уже на постоянной основе – команду возглавил Олег Дулуб. Нас ждет битва аутсайдеров? Претендент на чемпионство в прошлом сезоне попытается доказать, что нынешний его статус – чистая случайность.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» - ЛНЗ в украинской версии сайта.