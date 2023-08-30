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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ
Украина. Премьер лига
30 августа 2023, 16:16 |
1031
2

ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ

Черкасская команда получила нового наставника

30 августа 2023, 16:16 |
1031
2
ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ
ФК ЛНЗ

Клуб украинской Премьер-лиги ЛНЗ официально объявил о назначении на пост главного тренера первой команды белорусского специалиста Олега Дулуба.

Информация о сроках контракта не афишируется.

Помощниками Дулуба в ЛНЗ будут Юрий Дудник и Андрей Дикань.

Ранее ЛНЗ из-за неудовлетворительных спортивных результатов прекратил сотрудничество с Александром Ковпаком, вместе с которым в отставку был отправлен и весь тренерский штаб.

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Олег Дулуб ЛНЗ Черкассы назначение тренера Андрей Дикань Юрий Дудник
Источник ФК ЛНЗ
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sanchos78
Брат Бронюка.
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DidOk
Толк буде ?
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