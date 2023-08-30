Украина. Премьер лига30 августа 2023, 16:16 |
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ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ
Черкасская команда получила нового наставника
30 августа 2023, 16:16 |
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Клуб украинской Премьер-лиги ЛНЗ официально объявил о назначении на пост главного тренера первой команды белорусского специалиста Олега Дулуба.
Информация о сроках контракта не афишируется.
Помощниками Дулуба в ЛНЗ будут Юрий Дудник и Андрей Дикань.
Ранее ЛНЗ из-за неудовлетворительных спортивных результатов прекратил сотрудничество с Александром Ковпаком, вместе с которым в отставку был отправлен и весь тренерский штаб.
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