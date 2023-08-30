ОФИЦИАЛЬНО. Олег Дулуб – главный тренер ЛНЗ

Клуб украинской Премьер-лиги ЛНЗ официально объявил о назначении на пост главного тренера первой команды белорусского специалиста Олега Дулуба.

Информация о сроках контракта не афишируется.

Помощниками Дулуба в ЛНЗ будут Юрий Дудник и Андрей Дикань.

Ранее ЛНЗ из-за неудовлетворительных спортивных результатов прекратил сотрудничество с Александром Ковпаком, вместе с которым в отставку был отправлен и весь тренерский штаб.